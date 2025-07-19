Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить все новые ядерные объекты, которые Иран может попытаться построить на своей территории. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Все три ядерных объекта в Иране были полностью разрушены и/или уничтожены. Потребовались бы годы, чтобы вернуть их в эксплуатацию, и, если бы Иран этого хотел, ему было бы гораздо выгоднее начать все заново, в трех разных местах, прежде чем эти объекты будут уничтожены, если он решит это сделать», — заявил Трамп.

Его заявление прозвучало на фоне слов представителя комитета по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахима Резаи, который допустил возможность выхода страны из Договора о нераспространении ядерного оружия. Он также заявил, что Тегеран может начать обогащение урана выше уровня в 60%, если внешнее давление усилится.

По его словам, Иран пока не задействовал весь свой потенциал, но может перейти к новым мерам, включая производство современных центрифуг и расширение международного сотрудничества в ядерной сфере.

Напомним, в ночь на 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране — в Исфахане, Фордо и Натанзе. Эти удары стали частью более широкого конфликта между Израилем и Ираном, завершившегося спустя 12 дней массированных атак с обеих сторон. В ответ на действия США Тегеран ударил по крупнейшей американской авиабазе в регионе — Аль-Удейд в Катаре.

Трамп ранее утверждал, что иранская ядерная программа была «уничтожена» в результате американских ударов. Однако в МАГАТЭ заявили, что, несмотря на серьезный ущерб, Иран сохранил технологические и производственные возможности и способен возобновить обогащение урана в течение нескольких месяцев. В Израиле считают, что иранская программа отброшена на несколько лет назад.