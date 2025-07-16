Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил в среду, что страна готова ответить на любые новые военные удары, и пригрозил более серьезной атакой, чем та, которую Иран нанес по американской базе в Катаре во время недавней 12-дневной войны с Израилем. Его высказывания транслировало государственное телевидение.

«Наш народ не боится ни США, ни их пса на поводке — сионистского режима», — заявил Хаменеи. Он напомнил об ударе по базе Аль-Удейд, подчеркнув, что Иран способен нанести «еще более болезненный удар».

Ранее США и Израиль нанесли удары по ядерным объектам Ирана, утверждая, что они используются в рамках программы создания ядерного оружия. Иран настаивает, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер.

Хаменеи также призвал иранских дипломатов продолжать работу «не с позиции слабости», хотя и не уточнил, что именно имеется в виду. В тот же день иранский парламент заявил, что переговоры с США невозможны до выполнения предварительных условий, которые, как заявлялось ранее, включают гарантии от новых атак по территории Ирана.

Как пишет Axios, Вашингтон и страны Европы установили конец августа как крайний срок для достижения соглашения. В противном случае Тегерану грозит механизм ООН по восстановлению международных санкций.