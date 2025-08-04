В 2025 году на территории Европы сократилось число диверсий и саботажей, которые, по оценке западных властей, организует российское государство через наемных исполнителей. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на американских и европейских чиновников.

По данным Международного института стратегических исследований (МИСИ), с января по май в Европе зафиксировано 11 предполагаемых атак, связанных с Россией. Для сравнения, в 2024 году таких инцидентов было более 30. Среди них — попытки поджогов, атаки на оптоволоконные кабели, вышки сотовой связи и другие объекты инфраструктуры, включая энергетические, транспортные и военные.

Одной из причин снижения активности собеседники агентства называют возможное ужесточение внутреннего контроля в России. По их словам, некоторые «местные исполнители», нанятые российскими спецслужбами, начали выходить из-под контроля, нарушать инструкции и рисковать, чтобы произвести впечатление на кураторов. Чтобы ограничить произвол, Москва якобы все чаще требует от агентов видеодокументы атак.

Еще один возможный фактор, отмечают чиновники, — стремление президента РФ Владимира Путина не провоцировать Дональда Трампа на фоне попыток стабилизировать отношения с США.

Дополнительным сдерживающим фактором могли стать громкие задержания и судебные процессы над пойманными диверсантами. Тем не менее, как подчеркивают в Bloomberg, это не означает прекращения кампании.