ПОЛИТИКА
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Гибридная война на паузе?
Число гибридных атак в Европе, связанных с Россией, снизилось в 2025 году, сообщают западные СМИ
Гибридная война на паузе?
В одном из дел целью покушения стал Армин Паппергер — глава Rheinmetal / Reuters
4 августа 2025 г.

В 2025 году на территории Европы сократилось число диверсий и саботажей, которые, по оценке западных властей, организует российское государство через наемных исполнителей. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на американских и европейских чиновников.

По данным Международного института стратегических исследований (МИСИ), с января по май в Европе зафиксировано 11 предполагаемых атак, связанных с Россией. Для сравнения, в 2024 году таких инцидентов было более 30. Среди них — попытки поджогов, атаки на оптоволоконные кабели, вышки сотовой связи и другие объекты инфраструктуры, включая энергетические, транспортные и военные.

Одной из причин снижения активности собеседники агентства называют возможное ужесточение внутреннего контроля в России. По их словам, некоторые «местные исполнители», нанятые российскими спецслужбами, начали выходить из-под контроля, нарушать инструкции и рисковать, чтобы произвести впечатление на кураторов. Чтобы ограничить произвол, Москва якобы все чаще требует от агентов видеодокументы атак.

Еще один возможный фактор, отмечают чиновники, — стремление президента РФ Владимира Путина не провоцировать Дональда Трампа на фоне попыток стабилизировать отношения с США.

Дополнительным сдерживающим фактором могли стать громкие задержания и судебные процессы над пойманными диверсантами. Тем не менее, как подчеркивают в Bloomberg, это не означает прекращения кампании.

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Западные спецслужбы считают, что после начала войны в Украине и поставок вооружений Киеву Кремль использует диверсии как инструмент давления на ЕС и США.

В материалах Associated Press говорится, что с 2022 года было выявлено более 70 инцидентов, в которых правоохранители установили связь с Россией, пророссийскими структурами или Беларусью. Речь идет о шпионаже, попытках убийства, поджогах, кибератаках, актах саботажа, вандализме, использовании миграционного давления и пропагандистских кампаниях.

В одном из дел целью покушения стал Армин Паппергер — глава Rheinmetall, крупнейшего производителя вооружений в Европе.

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