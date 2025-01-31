Взрыв на оборонном предприятии Rheinmetall Expal Munitions в испанской Мурсии произошел 30 января около 16:20 по местному времени, сообщило агентство EFE со ссылкой на экстренные службы.

Шесть рабочих получили травмы разной степени тяжести — ушибы, ожоги, отравление дымом и травму головы. Пятерых госпитализировали, одному оказали помощь на месте. Причины взрыва пока неизвестны.

По данным El Pais, ЧП произошло на пороховом складе компании.

Ранее заместитель помощника генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай заявил на заседании комитета Европейского парламента по гибридной войне, что Россия якобы планировала убийство главы немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армина Паппергера.

«За последние пару лет мы стали свидетелями случаев саботажа в странах НАТО. Под этим я подразумеваю сход поездов с рельсов, поджоги, нападения на собственность политиков, заговоры с целью убийства лидеров отрасли, как, например, планы по убийству главы Rheinmetall», — сказал Аппатурай.

По его словам, этот заговор был сорван благодаря действиям разведок США и Германии. Аппатурай отметил, что убийство предпринимателя было частью серии подобных преступлений, однако не уточнил, кто еще мог стать жертвой.

Представитель НАТО заявил, что российские власти якобы вербуют исполнителей преступлений через интернет, часто привлекая преступные группировки, ничего не подозревающую молодежь и мигрантов.

Концерн Rheinmetall — один из крупнейших производителей артиллерийских боеприпасов. С начала полномасштабной войны он поставляет Украине снаряды и оружие, получая крупные заказы от Германии и других стран ЕС.