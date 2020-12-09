Российские военные вместе с правительством Сирии занимались вербовкой наемников для помощи Армении в войне с Азербайджаном за Нагорный Карабах. Им обещали денежное вознаграждение, говорится в исследовании правозащитной организации Syrians for Truth and Justice (STJ). Источники STJ и опрошенные ими солдаты сообщили, что большинство из новобранцев – бойцы считающегося пророссийским 5-ого корпуса, преимущественно из провинций Хомс и Дейр эз-Зор.

По словам полевых исследователей STJ, боевики изначально направлялись в Ливию, но в сентябре вспыхнул нагорно-карабахский конфликт и планы российских военных изменились. Новобранцев отправили из Хмеймима в Армению, не сказав им об этом.

Всего для помощи армянской армии прибыло пять самолетов с сирийскими наемниками. Согласно имеющимся у STJ данным, 10 человек погибли (не все тела доставили родственникам), более 40 – ранены и сейчас находятся в военном госпитале в Хомсе.

Помимо этого, эксперты организации обратили внимание на десятки рейсов из аэропортов Бейрута и Дамаска в Армению. Россия к ним отношения не имеет: они были организованы проармянскими политическими партиями в Сирии и Ливане для отправки добровольцев (как правило, сторонников армянских эксремистских националистических организаций) на фронт. Практически все они – сирийцы и ливанцы армянского происхождения, которые самостоятельно решили отправиться в Карабах.

В конце сентября сообщалось, что Ереван использовал боевиков сирийского крыла террористической организации РПК (ОНС) для атак на мирное население Азербайджана. По данным источников Anadolu в структурах безопасности, власти Армении разместили на оккупированных землях Азербайджана сотни террористов.

Соответствующее соглашение между Ереваном и РПК было достигнуто в конце июля текущего года. В рамках договоренности, около 300 боевиков прибыли на автобусах в Армению и оккупированный Нагорный Карабах. Там террористы РПК/ОНС провели курс обучения для сепаратистов и были активно задействованы при обстрелах населенных пунктов Азербайджана.

Позже полевые командиры РПК сами признались, что воевали в Нагорном Карабахе в рядах армянских оккупационных сил. Как сообщили источники в органах безопасности, полевой командир женской структуры террористической организации Лайика Гюльтекин заявила одному из изданий группировки, что они ездили в Карабах воевать вместе с армянскими военными.

Война в Карабахе, длившаяся более 40 дней, завершилась 10 ноября подписанием мирного договора и освобождением азербайджанских территорий от армянских оккупантов.