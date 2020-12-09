Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по факту закупок обмундирования для Росгвардии по завышенным ценам в 2017–2019 годах, передает Znak.Com, ссылаясь на «Интерфакс» и «Коммерсантъ».

Как сообщается, обмундирование приобреталось у одного поставщика – компании «Спецшвейснаб» в Уфе. Предприятие в течение трех лет получило 134 контракта на общую сумму 3,643 млрд рублей. По данным СМИ, в настоящее время в деле нет подозреваемых, однако в материалах имеется явка с повинной гендиректора «Спецшвейснаба».

Как пишет Znak.Сom, нарушения могут быть связаны с экс-заместителем директора Росгвардии генералом Сергеем Милейко, который был арестован в конце октября текущего года по делу о мошенничестве. В материалах фигурирует также имя нынешнего и.о. главы Дагестана Сергея Меликова, ранее первого замглавы Росгвардии. Именно по его протекции Милейко занял свою должность.

Нанесенный Росгвардии ущерб, по подсчетам «Коммерсанта», может превысить 680 миллионов рублей. Согласно версии следствия, многие госконтракты на покупку обмундирования довольно низкого качества заключались без должного финансово-экономического обоснования по сильно завышенным ценам. К примеру, пара перчаток стоимостью 580 рублей закупалась за 720 рублей, поясные ремни – за 600 рублей вместо 395 рублей, брючные ремни – за 280 вместо 117, парадные пояса – за 900 рублей вместо 566 рублей, тельняшки – за 470 рублей вместо 220 рублей.

Как позже рассказал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, контракт с Милейко, которого подозревают в мошенничестве, был расторгнут в 2019 году по инициативе ведомства. Грибакин отметил, что материалы, которые позже заинтересовали следствие, изначально собрали сотрудники службы собственной безопасности Росгвардии, после чего они были переданы в надзорные органы.

Ранее «Проект» выпустил расследованиео связях главы Росгвардии Виктора Золотова с бизнесом покойного криминального авторитета Романа Цепова. Авторы утверждают, что Золотов во второй половине 1990-х годов работал в охранной компании «Балтик-Эскорт», принадлежашей Цепову, которого называли «серым кардиналом» Петербурга.