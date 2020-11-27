«Проект» выпустил расследование о связях главы Росгвардии Виктора Золотова с бизнесом покойного криминального авторитета Романа Цепова. В нем говорится, что близкая знакомая бывшего главы Службы безопасности президента РФ ведет деятельность в сфере, тесно связанной с силовиками.

Директор Росгвардии Виктор Золотов во второй половине 1990-х годов работал в охранной компании «Балтик-Эскорт», принадлежащей криминальному авторитету Роману Цепову, которого называли «серым кардиналом» Петербурга. Об этом говорится в новом расследовании «Проекта», на который обращает внимание The Insider.

Основанный в 1992 году «Балтик-Эскорт» Цепова с 1994 года охранял Владимира Путина во время его работы в мэрии Санкт-Петербурга. После поражения на губернаторских выборах 1996 года Анатолия Собчака, в охране которого был Золотов, тот фактически стал замом Цепова.

«Номинально [«Балтик-Эскорт»] руководил Роман Цепов, однако именно Виктора Золотова называли совладельцем фирмы», – писала в 2014 году американская газета The New Times.

После смерти Цепова основным собственником охранной организации стал его одноклассник Александр Коханов, а на переговоры, по словам анонимных источников «Проекта», он ездил с 51-летней Диной Цилевич, которой принадлежит помещение штаб-квартиры компании на набережной Фонтанки.

Как утверждают собеседники издания, у женщины были «близкие отношения» с Золотовым, они часто путешествовали вместе. Согласно информации «Проекта», ее сын 2004 года рождения носит отчество Викторович, хотя сведения об отце в документах отсутствуют.

Кроме того, Цилевич владеет по 31% в четырех центрах по оформлению трудовых патентов мигрантам, связанных с адвокатом и создателем музея войны «Ленрезерв» Анатолием Бернштейном. Ей также принадлежит 10% строительной компании «Полис групп», которая входит в топ-10 застройщиков Петербурга.

Между тем, в официальной биографии Золотова о его работе в частных структурах не упоминается. В 2018 году он, комментируя расследование Алексея Навального о недвижимости его семьи, говорил, что «в свое время занимался бизнесом», не уточняя каким именно и когда.

Дина Цилевич, со своей стороны, сказала «Проекту», что «личного общения [с Золотовым у нее] нет», что «в управлении [«Балтик-Эскортом» она] не участвует», и что компания не занимает принадлежащие ей помещения.

Роман Цепов – бывший сотрудник МВД, предприятие которого в 1990-х годах охраняло первых лиц Санкт-Петербурга и их иностранных гостей. Он регулярно попадал в поле зрения правоохранительных органов за контакты с преступным миром и сам был фигурантом нескольких уголовных дел. Его обвиняли в вымогательстве и связях с криминальными авторитетами. В СМИ утверждалось, что ни одно важное назначение в милиции Петербурга не обходилось без его одобрения. В 2004 году он попал в больницу с симптомами отравления, после чего в скором времени скончался.

Ранее издание «Проект» выпустило расследование, посвященное истории успеха российской мультимиллионершы, акционера петербургского банка «Россия» Светланы Кривоногих. По версии журналистов, свое состояние она получила благодаря близкому знакомству с Владимиром Путиным, с которым она познакомилась в начале 90-х и была как минимум однажды замечена во время перелета в одном самолете.

По оценкам «Проекта», семье Кривоногих может принадлежать жилая недвижимость в Петербурге, Москве и Сочи почти на 1,1 миллиарда рублей. Кроме того, семья предположительно владеет 75% горнолыжного курорта «Игора», где любит кататься Путин, и такой же долей в культурном пространстве «Ленинград центр», расположенном в Таврическом саду.

Общие активы ее и ее семьи «Проект» оценивает в 7,7 миллиарда рублей, из которых 1,1 миллиарда составляет недвижимость, а 800 миллионов доля в «России».

«Проект» также утверждает, что дочь Кривоногих, родившаяся в 2003 году, «феноменально похожа на президента РФ». Однако никаких документальных доказательств этого не приводит, как и других своих выводов о связях Путина и жительницы Петербурга.