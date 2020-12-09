Мосгорсуд признал компанию «Московский школьник», принадлежащую, как утверждают российские СМИ, влиятельному бизнесмену Евгению Пригожину, виновной в отравлении детей. Об этом, как передает Znak.Сom, на своей странице в Twitter сообщила юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь.

«Московский школьник» виновен в заражении детей дизентерией – это факт, установленный судом. При этом Собянин по-прежнему считает, что такая компания может поставлять питание московским детям», – говорится в публикации юриста.

По словам Соболь, после долгой судебной тяжбы одному из родителей пострадавших детей была присуждена компенсация – 100 тысяч рублей.

Ранее, в конце 2018 года, ФБК выпустил видеорасследование о «Московском школьнике». В ролике бывшая сотрудница комбината Наталья Шилова рассказала, что компания кормила детей «хуже собак», поставляла мясо третьего сорта, кислые ягоды и консервы с червями.

В прошлом году Арбитражный суд Москвы обязал руководителя ФБК Алексея Навального удалить видео с YouTube-канала и опровергнуть порочащие сведения о компании. Кроме того, суд постановил взыскать с Навального, ФБК и юриста фонда Любови Соболь по 29 миллионов рублей в пользу «Московского школьника». Летом 2020 года Алексей Навальный заявил, что ликвидирует ФБК из-за судебного решения.

Помимо всего прочего, Евгения Пригожина связывают со скандальной ЧВК «Вагнер». Наемников последней обвиняют в участии в гражданских войнах и военных преступлениях в Сирии, Ливии, ЦАР и др. странах.