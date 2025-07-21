В ночь на 21 июля российские войска нанесли массированный воздушный удар по территории Украины. Атака включала использование дронов, крылатых и баллистических ракет.

Одной из целей стал Киев. По словам мэра Виталия Кличко, в результате попаданий и падения обломков в четырех районах города возникли пожары. Погиб один человек, еще двое получили ранения. В Шевченковском районе фрагменты сбитого дрона попали в жилой десятиэтажный дом. Возник пожар на балконе одной из квартир. В Днепровском районе горело коммерческое здание. В Дарницком — гаражный кооператив и здание детского сада. В Святошинском — вспыхнули гаражи. Поврежден вход в метро «Лукьяновская», которое использовалось как укрытие.

Под ударом оказался и Харьков. Глава города Игорь Терехов сообщил, что по городу выпустили 12 беспилотников типа «Шахед». Зафиксированы попадания в четырех местах. В жилом секторе выбиты не менее 50 окон. На одном из предприятий начался пожар. Повреждены электросети и газопровод. Информация о пострадавших уточняется.

Еще одной целью стал Ивано-Франковск. Мэр Руслан Марцинкив назвал атаку «самой масштабной со времени начала полномасштабной войны». Повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Пострадавшие зафиксированы как минимум в трёх селах Ивано-Франковской области. Точное число не называется.

Согласно украинским данным, Россия усилила воздушные атаки после начала мирных переговоров в мае. В июне были зафиксированы рекордные показатели: 5438 выпущенных беспилотников и 239 ракет. Это максимальные значения с февраля 2022 года.

По информации ООН, в июне в Украине погибли 232 мирных жителя, еще 1343 получили ранения. Это также крупнейшие потери среди гражданского населения за один месяц с начала войны.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.