Азербайджан готовит документы для подачи исков в международные судебные инстанции против России по делу о крушении самолета авиакомпании AZAL. Об этом сообщил президент страны Ильхам Алиев.

По его словам, за семь месяцев, прошедших с момента катастрофы, российская сторона так и не дала внятного ответа.

«Генеральный прокурор Азербайджана направляет запросы главе Следственного комитета России, однако в ответ приходит лишь формулировка: «следствие продолжается», — привело слова Алиева издание.

Президент Азербайджана заявил, что ситуация с крушением «ясна, как божий день», и назвал позицию Москвы контрпродуктивной. Он также напомнил, что международное расследование катастрофы малайзийского Boeing в Донбассе заняло более десяти лет. Азербайджан, отметил он, готов ждать столько, сколько потребуется.

Лайнер Embraer E190 следовал рейсом Баку—Грозный, но после попадания ракет был приведен в неуправляемое состояние и рухнул в предместьях казахстанского Актау на берегу Каспийского моря. 38 человек погибли, 29 получили ранения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев возложил ответственность за трагедию на Москву, подчеркнув, что российская сторона преднамеренно скрывает факты, распространяя неправдоподобные версии.