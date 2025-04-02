3-4 апреля в Самарканде пройдет первый саммит «Центральная Азия – ЕС». На нем стороны хотят обсудить вопросы энергетики, транспортных коридоров и изменения климата, а также определить новые векторы сотрудничества. В последнее время Запад активизировался в регионе.

Из Брюсселя пожаловали

Накануне встречи на высшем уровне Туркменистан, Узбекистан и Казахстан посетила вице-президент Еврокомиссии и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

На переговорах в Ашхабаде она обратила внимание на введенные против России санкции, отметив, что Евросоюз уже ввел 16 пакетов и работает над 17-м пакетом ограничительных мер. Она признала, что эти санкции наносят ущерб экономикам стран региона, но при этом предупредила, что нельзя допустить, чтобы РФ обращалась к Центральной Азии для их обхода.

Присутствовавшие на встрече министры пяти стран региона согласились продолжать сотрудничество во избежание реэкспорта высокоприоритетных товаров.

В октябре 2023 года в Люксембурге была принята дорожная карта «ЕС-Центральная Азия». На этих переговорах с Каллас обсуждались пять ключевых направлений углубления сотрудничества, в частности, перспективы развития инвестиционных и торгово-экономических связей, а также расширение цифровой и транспортной взаимосвязанности в рамках стратегии «Глобальные ворота» (Global Gateway).



Год назад на саммите «Центральная Азия – Европейский союз» в Ташкенте главы государств региона, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и занимавший тогда пост председателя Евросовета Шарль Мишель договорились выделить 10 млрд евро в развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута в виде кредита.

Сейчас Кая Каллас заявила о готовности европейцев инвестировать эти деньги в развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута для улучшения сообщения между странами Центральной Азии и Европы.

Помимо этого, в ходе подготовки к саммиту 13 марта в Астане стороны подписали контракт на сумму €3 млн для сотрудничества в области критически важного сырья, а в Таджикистане ЕС объявил о выделении €10 млн на развитие образования до 2030 года.

В ходе визита в регион вице-президент Еврокомиссии и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике также встретилась с президентами Казахстана, Туркменистана и Узбекистана.

Туркменский лидер Сердар Бердымухамедов отметил, что Ашхабад заинтересован в развитии многостороннего сотрудничества с Брюсселем. По его мнению, транспортные коридоры Север-Юг и Восток-Запад могут стать «надежным мостом для расширения торгово-экономического сотрудничества в Евразии».

Кая Каллас сообщила о поддержке вступления Туркменистана и Узбекистана во Всемирную торговую организацию. Она также добавила, что Брюссель — крупнейший инвестор в регион, собирается увеличить сотрудничество со странами региона по различным направлениям: академическое сотрудничество, бизнес-контакты, молодежные обмены.



На встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым главный дипломат Евросоюза обсудила развитие Транскаспийского транспортного коридора, вступление страны в ВТО, а также зеленую энергетику и Транскаспийский транспортный коридор.

На переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым она обсудила реализацию крупных проектов, направленных на развитие Транскаспийского транспортного коридора. Каллс подчеркнула, что Астана первой в регионе подписала Соглашение о расширенном партнерстве с ЕС. Между Евросоюзом и Казахстаном начата процедура упрощения визового режима.

Впоследствии вице-президент Еврокомиссии отметила, что Брюссель рассматривает Казахстан в качестве ключевого партнера в регионе, собираясь расширять сотрудничество в сфере торговли, энергетики, образования. По ее словам, Евросоюз заинтересован в доступе к сырью, которое «необходимо для цифрового и зеленого перехода».

Важная встреча в верхах



Саммит, который пройдет в Самарканде 3-4 апреля, впервые посетит председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Также в Узбекистан прибудет и глава Евросовета Антониу Кошта. Эта встреча на высшем уровне подведет итог развития отношений Евросоюза со странами Центральной Азии.

Для государств региона это даст возможность получить зарубежных инвесторов для развития национальных экономик. Брюссель в свою очередь стремится закрепить этот регион в орбите своего влияния, стремясь получать из Центральной Азии природные ресурсы, в частности, редкоземельные металлы.

После начала войны в Украине и отказа Брюсселя от российских энергоресурсов Центральная Азия с ее богатыми природными ископаемыми приобрела для Евросоюза важнейшую роль. В Казахстан и Узбекистан в 2023 году с официальным визитом приезжал французский лидер Эммануэль Макрон. Он обсудил вопросы энергетики и поставки во Францию урана из Казахстана. Через год Центральную Азию впервые посетил и канцлер Германии Олаф Шольц.

Основную ставку ЕС делает на энергетические и транспортно-логистические программы, которые могут привязать пять стран региона к европейской системе. Задача Брюсселя — ослабить торгово-экономические связи стран региона с Россией для усиления эффекта санкций.

Помимо этого, ЕС заинтересован в доступе к рынкам Центральной Азии. В этом смысле важную роль играет инициатива «Глобальные ворота» ЕС (Global Gateway), которую в 2021 году запустили в качестве альтернативы китайскому «Один пояс, один путь».

«Глобальные ворота» — это программа Евросоюза, направленная на заключение долгосрочных контрактов для реализации цифровых и инфраструктурных проектов в Азии и Африке за счет Брюсселя.

До этого бывший глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что этот инструмент направлен против укрепления влияния России и Китая в регионе.

В целом, ЕС — скорее важный экономический партнер только для Казахстана. В отношениях с другими государствами региона помехи создают географическая удаленность, пассивность бизнеса в отношении Центральной Азии, недостаточное понимание его основных задач и целей развития, а в некоторой степени и эгоизм европейских компаний.

Осталось без изменений

Несмотря на западные санкции, объемы товарооборота между Россией и странами Центральной Азии растут. Москва и Пекин пока по-прежнему считаются основными торговыми партнерами стран Центральной Азии. Товарооборот Китая со странами региона по итогам прошлого года составил $94,82 млрд.

Что касается РФ, то на нее приходится более 30% всей внешней торговли государств региона. Во многом это обеспечивается за счет перехода на взаиморасчеты в национальных валютах. Россия сохраняет позицию основного торгового партнера стран Центральной Азии в области минеральных и сырьевых ресурсов, продовольственных товаров, в металлургической и химической промышленности.

Помимо этого, в Центральной Азии в последнее время происходит тенденция на укрепление внутренних связей. За последние пять лет внутрирегиональный товарооборот вырос на $11 млрд.

Страны приходят к решению внутренних разногласий, которые длились десятилетиями. За последние годы одним из самых значимых событий стало окончательное согласование государственной границы между Таджикистаном и Киргизией.

Президент общественного фонда Eurasian Expert Council Чингиз Лепсибаев в беседе с TRT на русском отметил, что с учетом того, что Россия находится под санкциями и многие технологии и товары страны Центральной Азии не могут получать через РФ, страны региона заинтересованы в любых инвестициях.



«Это касается и технологий в области энергетики, геологоразведки, возобновляемых источников энергии. Казахстан, например, у которого нет разработки нефтяных месторождений, привязан к европейским и американским технологиям, — пояснил эксперт.

По его словам, страны продолжать развивать хорошие отношения как с Западом, так и с другими государствами региона.

«У центральноазиатских государств все поставлено на торговлю, у них нет геополитических амбиций», — подчеркнул политолог.