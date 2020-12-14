20-летняя дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, Хадижат Кадырова, стала начальником департамента дошкольного образования Грозного, сообщает «Медуза», цитируя главу комитета правительства Чечни по дошкольному образованию Асланбека Джунаидова, который сообщил об этом в своем Instagram-аккаунте.

«Это назначение, безусловно, является свидетельством доверия со стороны руководства республики, признанием управленческого таланта и деловых качеств руководителя», – отмечается в публикации.

Джунаидов также выразил уверенность в том, что Хадижат Кадырова оправдает оказанное доверие и «приложит все силы для того, чтобы должным образом развить вверенный ей участок и эффективно реализовать его потенциал».

До назначения Хадижат Кадырова работала заведующей детского сада «Сказочный замок» в столице республики, пишет издание.

Ранее глава республики подписал указ о назначении своей 21-летней дочери Айшат первым заместителем министра культуры Чечни. В поздравлении Кадыров отметил, что это решение было инициировано министром культуры Чечни Хож-Бауди Дааевым, и назвал его «твердо взвешенным».

По словам Кадырова, Айшат внесла большой вклад в развитие филармонии Чечни, «всегда помогает начинающим и действующим артистам, ансамблям эстрады» и в марте с. г. была награждена медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой».

В ноябре 2020 руководителем администрации и правительства Чечни стал 28-летний Хас-Магомед Кадыров. Он является четвероюродным братом Рамзана Кадырова и ранее занимал пост секретаря Совбеза республики.

В октябре приемный брат Кадырова, Висит Кадыров (Виталий Пигов), стал замруководителя управления Роспотребнадзора по республике.

В сентябре племянник чеченского главы Идрис Черхигов занял должность куратора Гудермесского и Шелковского районов, а в феврале еще один племянник – Хамзат Кадыров стал министром спорта Чечни.