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Дочь Рамзана Кадырова стала замминистра культуры Чечни
Глава Чечни отметил, что на протяжении последних лет Айшат Кадырова успешно возглавляла модный дом Firdaws, а также внесла вклад в развитие чеченской филармонии
Дочь Рамзана Кадырова стала замминистра культуры Чечни
Айшат Кадырова / Фото: Livekavkaz.ru / Others
2 сентября 2020 г.

21-летняя дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, Айшат Кадырова, назначена первым заместителем министра культуры республики, сообщает «Русская служба BBC» со ссылкой на Telegram-канал чеченского лидера.

В своем поздравлении Кадыров отметил, что назначение его дочери было инициировано министром культуры Чечни Хож-Бауди Дааевым, и назвал это решение «твердо взвешенным».

По словам Кадырова, его Айшат внесла большой вклад в развитие филармонии Чечни, «всегда помогает начинающим и действующим артистам, ансамблям эстрады» и в марте была награждена медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой». Он также напомнил, что на протяжении последних лет его дочь возглавляла модный дом Firdaws, «коллекции которого ценятся и вызывают восхищение широкой аудитории во многих странах».

«Уверен, что Айшат Рамзановна, будучи внучкой нашего первого президента, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, отлично знает смысл и цену словам своего любимого дедушки: без культуры нет нации», - заключил Кадыров.

Министр культуры Хож-Бауди Дааев также поздравил своего нового заместителя на своей странице в Instagram.

«Для меня и для всей сферы культуры такое назначение - за честь и гордость! Айшат Рамзановна, несмотря на свой молодой возраст, многие годы активно участвует в жизни творческих коллективов нашей республики, обеспечивая всем необходимым танцевальные, музыкальные и театральные коллективы», - написал он.

Айшат Кадырова - первая из детей Рамзана Кадырова, получившая руководящую должность.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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