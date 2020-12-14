Управление ЗАГС Казани определило самые популярные имена 2020 года, которые давали новорожденным жители Татарстана. В рейтинге оказались как широко известные тюрко-мусульманские и русские имена, так и менее распространенные.

Среди мужских родители чаще всего отдавали предпочтение таким именам, как Амир, Тимур, Карим, Матвей, Артем, Марк, Камиль, Александр, Максим и Мирон.

В топ-10 самых популярных женских имен вошли Амина, София, Ясмина, Амелия, Ева, Алиса, Милана, Эмилия, Арина и Марьям.

В прошлом году издание E-Kazan.Ru опубликовало список самых необычных имен, которые давали младенцам в республике в 2019 году. Как оказалось, среди некоторых родителей в Татарстане есть поклонники исторических личностей и персонажей художественных произведений.

Например, одного ребенка назвали Соломоном, а двое получили имена персидских царей – Кир и Дарий. Другие почитатели древних имен назвали новорожденных Ратибором и Элисаром. В рейтинг экзотических мужских имен вошли также такие «двойные» имена, как Амирарслан и Ильназар. Еще одного ребенка назвали Гамлетом в честь главного героя одноименной пьесы Шекспира.

Издание также приводит список женских имен, которые получили новорожденные девочки в Татарстане. Среди них, например, Ария. «Наверное, это дело рук фанатов «Игры престолов». У них своя атмосфера. Вообще казанских родителей тяжело смутить. Родители, которые назвали девочку Цветаной, тому подтверждение», – пишет издание.

Кроме того, E-Kazan.Ru указывает на такие имена, как Сююмбикя, Рабия, Диляна, Северина, Орнелла, добавляя, что «некоторым новорожденным девочкам, как и мальчикам, достались имена с привкусом истории. Как, например, у девочки, которую назвали Элладой».

При этом самыми оригинальными, по мнению издания, стали почитатели имен-комбо, как, к примеру, те родители, которые назвали новорожденную Вселенна-Весна.

Ранее сообщалось, что семья Загидуллиных из Татарстана стала победителем проводимого ежегодно Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Сельская семья». Рустем Загидуллин с 2010 года возглавляет районный отдел по делам молодежи и спорта. Его супруга Лилия работает медсестрой в Балтасинской ЦРБ. «Семья Загидуллиных покорила экспертов тем, что является примером для односельчан», – отметили в пресс-службе Министерства молодежи РТ.