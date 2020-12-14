Марокко стал четвертой арабской страной, которая при посредничестве США заключила соглашение с Израилем об установлении дипломатических отношений. Ранее на аналогичный пакт с еврейским государством пошли ОАЭ, Бахрейн и Судан. Марокканско-израильский союз от остальных отличает то, что его история насчитывает несколько десятилетий, пишет TRT World.

Североафриканское королевство сотрудничает с Израилем на протяжении более 60 лет в вопросах разведки, вооруженных сил, сельского хозяйства и технологий. «Заключение соглашения не стало сюрпризом: связи между Израилем и Марокко были относительно крепкими на протяжении десятилетий.

Марокко исторически был центром еврейской жизни в Африке, король уважает наследие марокканских евреев: приглашает на высокие посты членов еврейской диаспоры и включает в школьную программу историю марокканского еврейства», – прокомментироваласоглашение Кармиэль Арбит, старший научный сотрудник по вопросам Ближнего Востока американского аналитического центра Atlantic Council.

По словам эксперта, годовой оборот торговли между двумя государствами составляет более 30 миллионов долларов, десятки тысяч израильтян ежегодно приезжают в Марокко, а местные евреи при репатриации в Израиль могут сохранить свое марокканское гражданство.

С 2014 по 2017 год Марокко и Израиль предоставили друг другу товары и услуги на сумму 149 миллионов долларов – таким образом североафриканское королевство является одним из четырех крупнейших партнеров Тель-Авива в регионе. Одним из знаменательных событий в отношениях двух стран стало основание израильским сельскохозяйственным гигантом Netafim в Марокко дочерней компании с капиталом в 2,9 миллиона долларов.

Примечательно, что, спустя несколько часов после объявления о заключении соглашения с Израилем, Марокко объявил о готовности приобрести у США партию новейших дронов – некоторые аналитики связали эти два события между собой. В 2020 году марокканская армия получила три разведывательных беспилотника израильского производства в рамках сделки на 48 миллионов долларов.

Марокканский народ традиционно поддерживает Палестину, и нормализация отношений с государством Израиль заставляет беспокоиться местное население. При этом культурные и межличностные связи евреев и марокканцев были и остаются крепкими: в королевстве проживает более 2000 евреев, и это самая многочисленная община в Африке. Каждый год в страну приезжает около 50 тысяч евреев, родившихся в Марокко и мигрировавших заграницу.

Тайное сотрудничество Израиля и Марокко в сфере разведки берет свое начало с 1960-х гг. В 1961 году на престол взошел Хасан II, и именно израильские агенты сообщили ему о готовящейся попытке свержения. Позже монарх дал разрешение на открытие филиала «Моссада»: израильские спецслужбы поставляли в Марокко оружие и проводили обучающие тренинги. Спецслужбы двух стран обменивались информацией: на саммите лидеров арабских стран в 1965 году «Моссаду» даже было позволено прослушивать встречи и резиденции участников, что повлияло на исход Шестидневной войны 1967 года.

Позицию Турции относительно шага Марокко озвучил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, который заявил, что каждая страна может свободно устанавливать связи с кем угодно, но Анкара против того, чтобы это осуществлялось в ущерб законным интересам палестинского народа. Подписанный в сентябре пакт о «полной нормализации» отношений между Израилем, ОАЭ и Бахрейном также подвергся критике многих других мусульманских стран, которые обвинили Абу-Даби и Манаму в нарушении своих обязательств в рамках Организации исламского сотрудничества и игнорировании Арабской мирной инициативы от 2002 года.