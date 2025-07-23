Министры обороны Турции и Великобритании подписали меморандум о взаимопонимании по поставкам истребителей Eurofighter Typhoon на 17-й Международной выставке оборонной промышленности IDEF 2025 в Стамбуле. Документ приближает стороны к полномасштабному соглашению о включении Турции в программу Typhoon.

По словам турецкого Минобороны, включение Турции в программу Typhoon станет важным шагом для укрепления боевых авиационных возможностей страны. Это также упрочит дружеские связи между ключевыми союзниками НАТО, которые развиваются десятилетиями.

Стороны заявили, что сделка откроет новую эру в британо-турецком оборонном партнерстве. Страны планируют расширить сотрудничество и поддержать свои оборонные отрасли через взаимные закупки передовой военной техники.

Министры назвали подписание меморандума позитивным шагом к вступлению Турции в «клуб Typhoon». Обе стороны стремятся завершить все необходимые договоренности в кратчайшие сроки.

В заявлении Минобороны также говорится, что оборонная выставка IDEF 2025 проходит под покровительством президента Турции при поддержке Управления оборонной промышленности. В ней участвуют более 1400 компаний из 50 стран, а число посетителей превысило 120 тыс. человек из 99 стран. На стендах представлено свыше 5 тыс. образцов военной техники, из них 1100 — впервые.

В рамках выставки турецкий министр обороны встретился с высокопоставленными представителями стран-участниц. Накануне он подписал с коллегой из Азербайджана «Меморандум о взаимопонимании по укреплению взаимной военной безопасности».

Минобороны Турции также осудило действия Израиля в секторе Газа. «Действия Израиля, попирающие международное право с 7 октября 2023 года, ввергают не только палестинский народ, но и весь регион в глубокую нестабильность. Непропорциональные и неизбирательные атаки израильского руководства по Газе нацелены на мирных жителей, особенно женщин и детей и серьезно нарушают основные гуманитарные ценности и международные нормы», — говорится в заявлении.

Ведомство призвало международное сообщество «быстро взять на себя ответственность, продемонстрировать сильную и общую позицию» для предотвращения дальнейших жертв и восстановления прочного мира и стабильности в регионе.