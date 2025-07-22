Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. В ходе беседы были обсуждены двусторонние отношения, региональные и глобальные вопросы, а также гуманитарный кризис в секторе Газа.

Отдельное внимание стороны уделили ходу переговоров по поставкам истребителей Eurofighter. Было отмечено, что достигнутый прогресс способствует укреплению оборонного сотрудничества между Турцией и Великобританией.

Президент Эрдоган выразил надежду, что в текущем году удастся завершить переговоры по обновлению Соглашения о свободной торговле между двумя странами.

В разговоре он также подчеркнул, что гуманитарная ситуация в Газе остается критической: зафиксированы случаи гибели людей от голода. По словам турецкого лидера, необходимо немедленно обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи в сектор.

Президент Турции подтвердил, что Анкара продолжит прилагать усилия для смягчения гуманитарной катастрофы в Газе и обеспечения доставки помощи пострадавшему населению.