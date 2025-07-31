Битва за Часов Яр

Весной 2024 года в ходе операции, которая вошла в историю как одна из самых кровопролитных на войне в Украине, россияне захватили Бахмут. Сразу после этого была объявлена новая приоритетная задача — взять Часов Яр — небольшой населенный пункт в 10 км от руин, оставшихся от Бахмута.

Российские военные надеялись оккупировать город за пару месяцев, чтобы представить это как успех к Параду Победы 9 мая. Однако увязли в боях по меньшей мере на полтора года. Точные данные о потерях отсутствуют, но даже доступные оценки свидетельствуют о серьезных жертвах: в прошлом году различные источники указывали на тысячи погибших и раненых в ходе наступления на Часов Яр. Сегодня городок больше похож на призрак и почти полностью разрушен.

Утром 31 июля Минобороны РФ заявило: военные РФ полностью контролируют населенный пункт. Эта новость мгновенно вызвала ажиотаж в СМИ. Ранее украинские военные эксперты признавали: если Москва захватит Часов Яр, то следующими целями Кремля могут стать уже крупные города — Константиновка, Славянск и Краматорск.

Стратегическое значение Часова Яра в его географии — город расположен на возвышенности, что дает россиянам потенциальное преимущество в артиллерийском обстреле. Кроме того, через него проходит одна из ключевых линий снабжения украинской армии. Не случайно The New York Times назвала его «ключом к Донбассу».

Но есть сомнения в том, что информация Минобороны РФ в полной мере отражает реальность. Украинские военные сообщение о захвате города опровергают. «Ситуация в Часовом Яре такая же, как и в последние месяцы. Россияне просто вновь врут именно для того, чтобы оно разошлось хотя бы в виде опровержений», — сказал СМИ спикер оперативного объединения ВС Украины «Хортица».

Это подтверждают и данные проекта DeepState. По информации от 30 июля, под контролем российских войск находятся только восточная и северная части города. Власти Украины и Генштаб ВСУ официально заявление Минобороны РФ пока не комментировали.

Российские власти уже не в первый раз объявляют о взятии украинского города, в то время как на месте продолжаются ожесточенные бои — и подобная неопределенность может сохраняться неделями. Такая же картина наблюдалась при попытках захвата Бахмута и Угледара.