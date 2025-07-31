Битва за Часов Яр
Весной 2024 года в ходе операции, которая вошла в историю как одна из самых кровопролитных на войне в Украине, россияне захватили Бахмут. Сразу после этого была объявлена новая приоритетная задача — взять Часов Яр — небольшой населенный пункт в 10 км от руин, оставшихся от Бахмута.
Российские военные надеялись оккупировать город за пару месяцев, чтобы представить это как успех к Параду Победы 9 мая. Однако увязли в боях по меньшей мере на полтора года. Точные данные о потерях отсутствуют, но даже доступные оценки свидетельствуют о серьезных жертвах: в прошлом году различные источники указывали на тысячи погибших и раненых в ходе наступления на Часов Яр. Сегодня городок больше похож на призрак и почти полностью разрушен.
Утром 31 июля Минобороны РФ заявило: военные РФ полностью контролируют населенный пункт. Эта новость мгновенно вызвала ажиотаж в СМИ. Ранее украинские военные эксперты признавали: если Москва захватит Часов Яр, то следующими целями Кремля могут стать уже крупные города — Константиновка, Славянск и Краматорск.
Стратегическое значение Часова Яра в его географии — город расположен на возвышенности, что дает россиянам потенциальное преимущество в артиллерийском обстреле. Кроме того, через него проходит одна из ключевых линий снабжения украинской армии. Не случайно The New York Times назвала его «ключом к Донбассу».
Но есть сомнения в том, что информация Минобороны РФ в полной мере отражает реальность. Украинские военные сообщение о захвате города опровергают. «Ситуация в Часовом Яре такая же, как и в последние месяцы. Россияне просто вновь врут именно для того, чтобы оно разошлось хотя бы в виде опровержений», — сказал СМИ спикер оперативного объединения ВС Украины «Хортица».
Это подтверждают и данные проекта DeepState. По информации от 30 июля, под контролем российских войск находятся только восточная и северная части города. Власти Украины и Генштаб ВСУ официально заявление Минобороны РФ пока не комментировали.
Российские власти уже не в первый раз объявляют о взятии украинского города, в то время как на месте продолжаются ожесточенные бои — и подобная неопределенность может сохраняться неделями. Такая же картина наблюдалась при попытках захвата Бахмута и Угледара.
Имитация победы
Ключевая цель России в рамках текущей летней кампании — выйти на административные границы Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Именно этой стратегической задачи придерживается президент РФ Владимир Путин, отмечает в интервью TRT на русском глава Всеукраинской организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк.
«Но реализовать этот замысел в текущих условиях невозможно — ни по численности войск, ни по ресурсам, ни по логистике, которыми располагает Кремль. За три с половиной года Россия так и не смогла этого добиться. Надеяться, что удастся достичь цели за месяц-два — это иллюзия», — подчеркивает он.
По его словам, заявления о том, что после падения Часова Яра россиянам откроется путь на Краматорск и Славянск, сильно преувеличены. «Это крупные и хорошо укрепленные агломерации. В обозримом будущем взять их нереально. Максимум, на что способна армия РФ — это возможные локальные тактические успехи в районах Покровска, Торецка, Часова Яра. Это и будет преподнесено как «победа 2025 года», хотя на деле это не более чем имитация успеха», — говорит эксперт.
На других участках фронта также нет серьезных подвижек, подчеркивает Романюк. В Харьковской и Сумской областях украинские войска постепенно отвоевывают позиции. Однако в районах Покровска и Торецка продолжаются тяжелые бои. «Там очень напряженная обстановка. Противник заранее объявляет, что «взял населенный пункт», а затем только начинает штурм, теряя силы в соотношении 10 к 1, 15 к 1 и более», — поясняет он.
Вооруженные силы Украины в свою очередь избегают контратак и стараются минимизировать потери. Россияне же предпринимают попытки прорвать оборону, но зачастую все ограничивается мелкими проникновениями по 2–3 человека. «Они за секунды пересекают открытые поля на мотоциклах и скрываются в лесополосах. Ночью их трудно заметить. Пока поднимутся дроны — они уже исчезают», — рассказывает Романюк.
Он признает: такие проникновения создают некоторые проблемы, но фронт остается стабильным уже два года. «Украина удерживает оборону. ВСУ изматывает противника, сохраняя своих бойцов. Если россиянам удастся взять Часов Яр — это не будет стратегической победой. Это будет трагедия, учитывая, какой ценой она им досталась. Это — второй Бахмут. Маленький город, о котором до войны почти никто не слышал, станет символом их провала», — подытожил эксперт.
По мнению Романюка, более тревожный сигнал — попытки прорваться в Днепропетровскую область. Даже если речь пойдет всего о паре захваченных сел, для Кремля это может стать информационным поводом куда громче, чем Часов Яр. Ведь это станет уже девятой областью Украины, куда зашли российские войска. А главное — это родной регион президента Владимира Зеленского. Такую акцию Кремль точно будет активно использовать в медийной войне.