ПОЛИТИКА
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Минтранс РФ накрыла волна смертей
После самоубийства экс-министра Минтранса умер замначальника отдела от сердечной недостаточности
Минтранс РФ накрыла волна смертей
Министерство транспорта РФ / Минтранс РФ
7 июля 2025 г.

В здании Министерства транспорта внезапно скончался заместитель начальника отдела управления имуществом агентства железнодорожного транспорта Алексей Корнейчук. Трагедия произошла сразу после новостей о самоубийстве экс-главы ведомства Романа Старовойта.

«... умер замначальника отдела управления имуществом агентства железнодорожного транспорта — Алексей Корнейчук. Чиновник умер во время совещания», — сообщил Telegram-канал Baza.

42-летний Корнейчук скончался во время рабочего совещания на Старой Басманной улице. В ходе обсуждения он неожиданно поднялся со своего места, затем рухнул на пол. По данным канала Shot, причиной смерти стала сердечная недостаточность, которая могла произойти на фоне известий об отставке и самоубийстве Старовойта.

Напомним, экс-глава Минтранса Роман Старовойт был найден мертвым в автомобиле в Одинцово в день своей отставки. Следственный комитет рассматривает суицид как приоритетную версию. По данным источников, Старовойт мог быть задержан вечером 7 июля для допроса — в отношении него предполагалось выдвинуть обвинения, связанные с крупномасштабными хищениями.

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