Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на церемонии вручения премии Anadolu Medya Ödülleri, отметив роль региональных СМИ и выразив соболезнования в связи с гибелью десятков журналистов в Газе.

«С момента нашей последней встречи в этом зале мы стали свидетелями гибели большого числа журналистов — особенно в Газе. Израильские удары унесли жизни 212 работников прессы. Эти люди были защитниками истины. Я от всего сердца выражаю соболезнования их семьям и коллегам», — заявил Эрдоган.

По его словам, западные медиа, охотно вмешивающиеся во внутренние дела других стран под предлогом «защиты свободы слова», полностью проигнорировали массовые убийства представителей прессы.

«Каждого из погибших можно назвать защитником правды. Но вместо того, чтобы защищать коллег, ведущие мировые издания смотрят в сторону. Это лицемерие, с которым мы сталкиваемся не впервые», — подчеркнул президент.

Он также призвал к укреплению роли местной прессы: «Местные СМИ — это голос народа. Их независимость и устойчивость особенно важны в эпоху, когда ложь и дезинформация захлестнули глобальное медиапространство».