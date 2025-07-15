Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что России требуется время, чтобы проанализировать последние заявления президента США Дональда Трампа, в которых тот потребовал от Москвы завершить войну в Украине в течение 50 дней под угрозой 100-процентных пошлин.

«Это очень серьезные заявления. Мы, безусловно, должны внимательно проанализировать, что было сказано в Вашингтоне», — сказал Песков, добавив, что Владимир Путин прокомментирует ситуацию, если сочтет это необходимым.

Спикер Кремля при этом напомнил, что Москва готова к третьему раунду переговоров с Украиной — первые два прошли в мае и июне в Стамбуле. Однако, по словам Пескова, никаких предложений от Киева не поступало. Он также добавил, что Украина трактует решения США «не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению войны».

Накануне Трамп объявил о поставках оружия Украине через союзников по НАТО, в том числе 17 комплексов ПВО Patriot. По данным Washington Post, Вашингтон рассматривает возможность разрешить Украине использовать ракеты ATACMS на полную дальность (до 300 км) и обсуждает передачу крылатых ракет Tomahawk, но решения пока нет.

В день объявленных поставок, выступая перед журналистами с руковордителем НАТО Марком Рютте, Трамп посетовал, что несмотря на регулярные разговоры с Путиным, никакого результата достичь так и не удалось: «Я прихожу домой, говорю первой леди: «Сегодня вот говорил с Владимиром, у нас была прекрасная беседа». А она: «Да, только очередной город [в Украине] сейчас под бомбежками», — признался глава государства.

Как сообщили во вторник газеты Financial Times и Washington Post, в ходе недавнего разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп прямо спросил: «Вы можете ударить по Москве? А по Санкт-Петербургу?». На что тот ответил: «Можем, если дадите нам оружие».