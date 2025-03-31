Президент США Дональд Трамп в интервью NBC News допустил возможность участия в выборах на третий срок. По словам президента США, для этого «существуют методы», и он не шутит.

«Многие люди хотят, чтобы я это сделал», — сказал Трамп, отметив, что речь идет о его союзниках. При этом он добавил, что сейчас «очень ранняя стадия работы администрации» и о конкретных планах говорить пока рано.

На прямой вопрос, хочет ли он снова баллотироваться, Трамп ответил: «Мне нравится работать. Я не шучу. Но еще слишком рано об этом думать».

Когда журналист поинтересовался, знает ли он способы, позволяющие обойти ограничение, Трамп подтвердил: «Есть методы, с помощью которых вы можете это сделать».

Он также упомянул сценарий, при котором вице-президент Джей Ди Вэнс баллотируется и затем передает пост главе государства.

«Это один из способов. Но есть и другие», — сказал Трамп, отказавшись раскрыть детали.

По действующей Конституции США, один человек не может быть избран президентом более двух раз. Для отмены этого правила потребуется либо поддержка двух третей Конгресса, либо согласие большинства штатов на проведение конституционного конвента.

Тем временем республиканский конгрессмен Энди Оглс предложил пересмотреть формулировку 22-й поправки, разрешив президенту занимать должность не более трех сроков в целом, но не подряд. По данным опросов, более половины американцев не исключают, что Трамп будет добиваться третьего срока.