Около 54% трудовых мигрантов в России потеряли работу из-за карантинных ограничений, введенных на фоне распространения пандемии коронавируса. Такие данные приведены в докладе группы социологов из Института демографических исследований Института социологии РАН, опубликованного в сборнике материалов участников форума, прошедшего в Москве в ноябре 2020 года. На результаты данного исследования обращает внимание Telegram-канал «Толкователь».

Как отмечается, число только нелегальных мигрантов в РФ варьируется от 2,5 до 3-4 миллионов человек, при этом большая их часть концентрируется в Москве и Санкт-Петербурге и прилегающих районах. Именно они в числе первых потеряли источник заработка, утверждают ученые.

В исследовании социологов РАН также говорится, что «уже в августе 2019 года около 64% респондентов-граждан России поддержали мнение «мои родственники и знакомые готовы делать работу, которую сейчас выполняют мигранты», а «еще 44% опрошенных считали, что «большинство мигрантов живет лучше и богаче, чем я и моя семья».

Кроме того, в связи с экономическим кризисом и изоляцией на фоне пандемии COVID-19 денежные переводы в постсоветские страны по итогам 2020 года, отмечается в докладе, сократятся примерно на 28%, что «лишит жизненно важной финансовой поддержки многие уязвимые семьи». К примеру, в феврале-апреле 2020 года падение денежных переводов в Оше (Кыргызстан) составило 20-30% при том, что более 30% домохозяйств города зависят от таких финансовых поступлений.

В июле 202 года в Министерстве строительства РФ подтвердили нехватку строителей из ближнего зарубежья. По данным МВД на конец сентября, число работающих в России иностранцев в этом году составляло почти 1,8 миллиона человек, что на 23% меньше, чем в прошлом году. При этом некоторые работодатели отмечали, что россияне, работающие на низкооплачиваемых должностях, часто бывают гораздо менее эффективными по сравнению с мигрантами с точки зрения производительности труда и еще менее дисциплинированными.

Многие эксперты утверждают, что трудовые мигранты из ближнего зарубежья в последнее время теряют интерес к российскому рынку из-за резкого ослабления ее валюты. Они получают зарплату в рублях, который «очень сильно падает по отношению к доллару и к евро».