ПОЛИТИКА
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Родственники Назарбаева владеют элитной недвижимостью на 800 млн долларов
Как выяснили журналисты, родственники экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева вложили за последние 20 лет почти 785 миллионов долларов в элитную недвижимость по меньшей мере в шести странах мира
Родственники Назарбаева владеют элитной недвижимостью на 800 млн долларов
Родственники Назарбаева владеют элитной недвижимостью на 800 млн долларов / Others
24 декабря 2020 г.

Одним из таких жилых объектов премиум-класса, как свидетельствуютданные нового расследования «Радио Азаттык», является роскошная вилла на склоне холма во французском городе Канны, которая долгое время была предметом ожесточенного судебного спора между братом Назарбаева Болатом и его бывшей женой Майрой Курмангалиевой, так же как и люксовые апартаменты на Уолл-стрит в Нью-Йорке с видом на Центральный парк.

Другое роскошное поместье на берегу океана в Коста-Браве (Испания) принадлежит Тимуру Кулибаеву, мужу второй дочери Назарбаева Динары. Оно также стало источником споров на фоне борьбы местных экологов с попытками владельцев поместья перекрыть дорогу.

Еще несколько объектов недвижимости в Великобритании, которые, как утверждают журналисты, были в центре внимания Национального агентства по борьбе с преступностью страны, имеют отношение к старшей дочери Назарбаева Дариге и ее сыну Нурали. Агентство посчитало, что использованные для покупки недвижимости средства могли поступить из незаконных источников. Однако в апреле 2020 года суд отклонил эти обвинения. СМИ писали, что Дарига Назарбаева и ее сын являются владельцами блоков таунхаусов на знаменитой Бейкер-стрит в Лондоне, в том числе дома, в котором, согласно произведениям Артура Конана Дойла, проживал легендарный сыщик Шерлок Холмс.

Кроме того, по данным расследования, тесть среднего сына Дариги Назарбаевой Айсултана (ныне покойного), Кайрат Борнабаев, владеет элитной недвижимостью на юго-западе Лондона, расположенной недалеко от знаменитого гольф-поля, а также отелями в Чехии.

Также утверждается, что средняя дочь Назарбаева Динара Кулибаева владеет двумя замками на берегу Женевского озера. Внимание прессы привлекала и покупка ее мужем, Тимуром Кулибаевым, дворца в Великобритании, когда-то принадлежавшего принцу Эндрю, и последующая реставрация объекта.

«Кулибаев также связан с имеющей историческое значение виллой в Лугано на юге Швейцарии и полуразрушенным курортным объектом на вершине холма с видом на чешский курортный город Карловы Вары», – отмечает «Радио Азаттык».

Как пишет издание, активисты, борющиеся с коррупцией и многие исследователи политических процессов в Центральной Азии отмечают, что в постсоветском Казахстане сложилась система кланового типа, которая приносит выгоду узкой группе элит. Это представляет собой долгосрочную опасность, в первую очередь, для самой страны.

Казахстан занимает 113-е место среди 198 стран в «Индексе восприятия коррупции» Transparency International за 2019 год и 157-е место во всемирном рейтинге свободы прессы Reporters Without Borders 2020, напоминает «Радио Азаттык».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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