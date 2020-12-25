Храм Димитрия Солунского вместе с прилегающим земельным участком был выставлен на торги 21 декабря – из-за банкротства предыдущего владельца, тулячки Надежды Карпухиной. Ее имущество было выставлено на торги в связи с банкротством по решению Арбитражного суда, следует из данных портала федерального реестра сведений о банкротстве. Однако новый владелец нашелся быстро – им стал москвич Павел Осипов. Он, единственный участник аукциона, заплатил за церковь и землю 186 300 рублей.

В объявлении, опубликованном ранее на «Авито», стояла цена в 450 тысяч рублей, а в «описании» отмечалось: храм площадью 166,2 квадратных метра построен в 1836-1843 годах. Автор также указал, что церковь была закрыта еще в 1930-х, является памятником культуры регионального значения и продается под восстановление.

Автор объявления на «Авито» в комментарии «Открытым медиа» сообщил, что разместил его, так как ему стало жалко разваливающееся здание церкви, которое он не мог выкупить сам. «Вся проблема в крыше. Если в этом году ее никто не починит, то она просто рухнет внутрь, и все», – сказал он. До этого храм выставлялся на торги дважды, однако покупателей на него нашлось.

После информации о продаже храма в интернете Белевская епархия Русской православной церкви (РПЦ) начала проверку. В то же время в областной инспекции по госохране объектов культурного наследия заявили агентству ТАСС, что церковь как объект культурного наследия с 1969 года находится под государственной охраной. Собственник, который выставлял здание на продажу, не поддерживал его в надлежащем состоянии, добавили в ведомстве.