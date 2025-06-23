Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в понедельник об отсутствии «каких-либо оснований критиковать» Соединенные Штаты за их атаку на ядерные объекты Ирана.

«Нет причин критиковать то, что Америка сделала на выходных. Да, это сопряжено с риском. Но оставлять все как есть тоже было нельзя», — заявил Мерц в своем выступлении перед Федерацией немецкой промышленности.

В понедельник министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что, несмотря на израильские и американские удары по Ирану, Тегеран должен вступить в прямые переговоры с Соединенными Штатами.

Ранее Мерц поблагодарил Израиль за удары по Ирану, назвав нападение на ближневосточную страну выполнением «грязной работы» для западных стран.

«Я благодарен вам за использование термина «грязная работа». Именно это Израиль и делает для всех нас. Мы все страдаем от этого режима. Этот режим мулл принес смерть и разрушения в мир», — отметил немецкий канцлер в интервью ZDF.

Позиция немецкого правительства по израильским авиаударам резко контрастирует с его позицией по другим международным конфликтам — особенно по Украине, где Берлин подчеркивал первостепенную важность международного права и осуждал вторжение России. Ряд немецких политиков и экспертов раскритиковали позицию Мерца, утверждая, что заявления Израиля о действиях в рамках «превентивной самообороны» не имеют оснований, а его атаки нарушают международное право.