Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Турции в следующем году увеличится до 2825 турецких лир. Такое решение было принято по итогам заседания Комиссии по вопросам минимальной заработной платы во главе с министром труда и социальной защиты Турции Зехрой Зюмрют Сельчук в понедельник, 28 октября.

Годом ранее этот показатель был равен 2324 лирам. Таким образом, в связи с высоким ростом инфляции минимальная зарплата вырастет на 21,56% (около 500 лир) и составит 2825 лир (384 американских доллара).

Размер валовой зарплаты без учета выплат ряда социальных взносов и налогов составит 3577 лир.

Для сравнения, в России МРОТ в 2021 году будет установлен в размере 12 792 рубля (173 доллара), о чем ранее заявляла вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. По ее словам, минимальный размер оплаты труда в России в следующем году впервые превысит прожиточный минимум для трудоспособного населения, и это коснется почти 3,9 миллиона россиян.

В Казахстане размер минимальной зарплаты с 1 января 2020 года составит 34 302 тенге (81 доллар), в Украине – 6000 гривен (212 долларов).

МРОТ – минимальный размер оплаты труда работающего гражданина, который устанавливают законодатели страны. Он представляет собой фиксированную сумму, меньше которой компания-работодатель не может платить своим сотрудникам.