БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
2 МИН ЧТЕНИЯ
Минимальная зарплата в Турции в 2021 году вырастет более чем на 20%
Минимальная зарплата в Турции увеличится до 2825 лир ($384). Для сравнения, в Украине МРОТ в следующем году составит 6000 гривен ($212), в России – 12 792 рубля ($173), в Казахстане – 34 302 тенге ($81)
Минимальная зарплата в Турции в 2021 году вырастет более чем на 20%
Фото: Reuters / Others
29 декабря 2020 г.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Турции в следующем году увеличится до 2825 турецких лир. Такое решение было принято по итогам заседания Комиссии по вопросам минимальной заработной платы во главе с министром труда и социальной защиты Турции Зехрой Зюмрют Сельчук в понедельник, 28 октября.

Годом ранее этот показатель был равен 2324 лирам. Таким образом, в связи с высоким ростом инфляции минимальная зарплата вырастет на 21,56% (около 500 лир) и составит 2825 лир (384 американских доллара).

Размер валовой зарплаты без учета выплат ряда социальных взносов и налогов составит 3577 лир.

Для сравнения, в России МРОТ в 2021 году будет установлен в размере 12 792 рубля (173 доллара), о чем ранее заявляла вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. По ее словам, минимальный размер оплаты труда в России в следующем году впервые превысит прожиточный минимум для трудоспособного населения, и это коснется почти 3,9 миллиона россиян.

В Казахстане размер минимальной зарплаты с 1 января 2020 года составит 34 302 тенге (81 доллар), в Украине – 6000 гривен (212 долларов).

МРОТ – минимальный размер оплаты труда работающего гражданина, который устанавливают законодатели страны. Он представляет собой фиксированную сумму, меньше которой компания-работодатель не может платить своим сотрудникам.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us