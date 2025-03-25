Переговоры между Россией и США были сложными, но полезными, и в дальнейших обсуждениях примут участие ООН и другие страны, сообщил член российской делегации Григорий Карасин.

Сенатор заявил, что обсуждались многие вопросы, не вдаваясь в подробности. По его оценке, диалог оказался напряженным, но конструктивным. «Это было полезно и для нас, и для американцев», — отметил политик.

Карасин добавил: переговоры продолжатся с привлечением международного сообщества.

«Мы будем продолжать, включая ООН и отдельные государства», — сказал он. По его словам, американская сторона также заинтересована в диалоге. Однако речи о том, чтобы позвать Украину, не было. То есть вопросы будущего перемирия и статуса украинских сил решают без Киева.

По данным источников Reuters, Москва и Вашингтон получили проект совместного заявления, который опубликуют 25 марта.

Украина в переговорах не участвовала и резко осудила заявления России о мире — особенно на фоне ракетного удара по Сумам, в результате которого пострадали 88 человек, включая 17 детей.

Атака произошла в тот же день; когда прошли переговоры США и России о возможном прекращении огня. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждый день войны приносит стране «потери, боль и разрушения».

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал Россию «перестать бомбить города, а не делать пустые заявления о мире».

Российские СМИ сообщили, что переговоры США и России в Саудовской Аравии длились 12 часов. По информации Reuters, стороны согласовали временную приостановку ударов по энергетической инфраструктуре на один месяц после переговоров с Дональдом Трампом. Однако остается неясным, затронет ли соглашение другие объекты, такие как больницы и мосты.

Американская сторона также ведет отдельные переговоры с Украиной и намерена добиваться обеспечения безопасности судоходства в Черном море. По словам спецпосланника США Стива Уиткоффа, цель переговоров — 30-дневное перемирие с последующими обсуждениями постоянного прекращения огня.



