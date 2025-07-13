Двое предполагаемых агентов ФСБ были убиты в Киеве в ходе перестрелки с сотрудниками Службы безопасности Украины. Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк, отметив, что операция прошла в рамках контрразведывательных мероприятий после убийства высокопоставленного украинского офицера.

По данным СБУ, мужчина и женщина, укрывавшиеся в одной из конспиративных квартир, причастны к убийству полковника Ивана Воронича, оперативного офицера, занимавшегося тайными операциями, в том числе на территории России. Он был застрелен 10 июля утром в Голосеевском районе Киева пятью выстрелами из пистолета с глушителем. Нападавший скрылся, спрятав оружие в карман шорт — этот момент попал на видео.

Малюк сообщил, что предполагаемые агенты вели наблюдение за Вороничем, изучали его распорядок, а затем получили координаты тайника с оружием. По его словам, при попытке задержания агенты оказали сопротивление и были убиты в перестрелке.

СБУ не уточняет, были ли еще пострадавшие или задержанные.