ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Трамп заявил о «большом уважении» к Нетаньяху
Дональд Трамп заявил о тесных отношениях с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и выразил надежду на соглашение между Израилем и Ираном
Трамп заявил о «большом уважении» к Нетаньяху
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху / Reuters
3 часа назад

Перед вылетом на саммит G7 в Канаде Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов о ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, между Ираном и Израилем «пора заключить соглашение», однако «иногда сторонам нужно самим уладить свои дела».

«Я думаю, что уже пришло время прийти к соглашению, и посмотрим, что из этого выйдет», — сказал он.

Журналисты попросили Трампа прокомментировать позицию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху относительно возможных переговоров с Ираном. На это президент США ответил уклончиво, ограничившись заявлением о близости с израильским лидером.

«Мы прекрасно ладим. Думаю, между нами существует большое взаимное уважение», — подчеркнул Трамп, не уточнив, поддерживает ли он линию Нетаньяху.

Трамп также подтвердил, что в случае необходимости США готовы оказать поддержку Израилю.

Он также заявил, что открыт к посредничеству Владимира Путина: «Он готов. Он позвонил мне по этому поводу. Мы это долго обсуждали».

Трамп ранее заявлял, что США знали обо всех деталях израильской атаки заранее и рассчитывают, что она подтолкнет Тегеран к переговорам по ядерной программе.

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