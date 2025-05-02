Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что строительство первого реактора АЭС «Аккую» подходит к завершению, и уже к концу этого года станция начнет тестовую выработку электроэнергии. Об этом он написал в пятницу в посте на X.

По словам президента, запуск всех четырех реакторов ожидается к 2028 году. После выхода на полную мощность «Аккую» позволит ежегодно сократить импорт природного газа на 7 млрд кубометров — это эквивалентно экономии около 2,5 млрд долларов.

Проект АЭС реализуется совместно с Россией: госкомпания «Росатом» выступает подрядчиком и оператором. Расположенная в средиземноморской провинции Мерсин, «Аккую» — первая атомная электростанция и крупнейший энергетический проект в истории Турции.