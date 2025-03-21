Французскому ученому было отказано во въезде в США по причине его личных сообщений, в которых он критиковал политику администрации Дональда Трампа.

Этот инцидент вновь поднял вопрос об академической свободе и о том, как новая «великая Америка» позиционируют себя в глобальном контексте. За последнее время администрация Трампа неоднократно предпринимала шаги, противоречащие тем принципам, которые США традиционно провозглашали. Так, помимо давления на научное сообщество, были зафиксированы конфликты со СМИ, такими как Associated Press, что лишь усилило опасения о росте политической цензуры в стране.

Не добро пожаловать

Инцидент произошел 9 марта, когда французский ученый, направлявшийся в Хьюстон на научную конференцию, был задержан американскими властями. По информации, предоставленной министром высшего образования Франции Филиппом Баптистом, ученый прибыл в США по заданиям Национального центра научных исследований (CNRS). Однако на пограничном контроле его телефон был подвергнут тщательному осмотру, в ходе которого были обнаружены сообщения, выражающие критику в адрес научной политики Трампа. Как сообщает AFP, эта переписка была расценена как угроза безопасности и выражение «ненависти», что в некоторых случаях квалифицировалось как терроризм.

В итоге все обвинения были сняты, однако ученого депортировали обратно в Европу.

Французский министр выразил обеспокоенность по поводу произошедшего. Он подчеркнул, что отказ во въезде является серьезным нарушением свободы выражения мнений и академической свободы.

«Мы будем и впредь гордиться тем, что продолжаем отстаивать эти ценности», — отметил Баптист, добавив, что защита этих прав важна для всех французских исследователей, которые, при соблюдении закона, должны иметь возможность свободно выражать свои взгляды и проводить научные исследования.

Свобода и наука

Инцидент с французским ученым прошел на фоне растущей политической напряженности между США и Европой и, в частности, между европейскими и американскими исследовательскими сообществами.

Баптист ранее уже критиковал администрацию Трампа за радикальные сокращения научных бюджетов. В день, когда французскому исследователю отказали во въезде, Баптист опубликовал открытое письмо, призывая американских ученых переехать во Францию, заявив, что «многие известные исследователи уже задумываются о своем будущем в США».

Как передает France24, в связи с этим один из университетов Франции объявил о создании программы, направленной на прием американских исследователей, в частности тех, кто занимается вопросами изменения климата. В заявлении говорится, что новая программа предназначена для ученых, которые «могут чувствовать угрозу или препятствия» в США и хотят «продолжить свою работу в среде, способствующей инновациям, выдающимся достижениям и академической свободе».

Филипп Баптист уже успел поделиться фотографией встречи с ученым из Медицинской школы Университета Мэриленда, который принял приглашение продолжить работу в Университете Экс-Марсель.

В начале этого месяца ведущие академики Франции, включая нобелевских лауреатов Эстер Дюфло и Анн Люилье, также заявили в издании Le Monde о «беспрецедентных атаках» на науку в США. Они предупреждают: под угрозой не только исследования, но и сама демократия.

Резкие бюджетные сокращения под давлением новой администрации США уже бьют по общественному здравоохранению и экологии, пишут французские деятели науки. По их словам, происходит идеологическая цензура — из учебных программ исчезают темы неравенства, здоровья и защиты окружающей среды, а научные агентства подвергаются нападкам. Исследователей увольняют, международные коллаборации запрещаются — кризис науки в Америке набирает обороты.

Но ученые не сдаются. Они требуют признания науки как общественного блага и призывают весь мир встать на защиту академической свободы. Европа может восстановить свое научное и экономическое лидерство, но только если вложится в знания и инновации, отметили в письме академики.

Новые правила

Американские таможенные службы формально имеют право проверять телефоны, компьютеры и другие электронные устройства путешественников, пересекающих границу, отмечает The New York Times, однако такие случаи происходят редко — по официальным данным, в 2024 году досмотру подверглись менее 0,01% прибывающих пассажиров.

Кроме того, остается неясным, почему именно этот ученый привлек внимание пограничников, что они искали в его телефоне и какие материалы показались им проблемными.

Вместе с тем не только Франция, но и другие страны уже начали реагировать на возможные преграды в свободе передвижения и выражения мнений. Как пишет The Hill, даже Великобритания обновила свои рекомендации по поездкам в США, предупредив о потенциальных последствиях за нарушение иммиграционных законов.

Это заявление последовало за аналогичным предупреждением, которое было сделано Германией в связи с задержанием трех ее граждан, попытавшихся въехать в США. Как сообщает Reuters, в обновленном руководстве для путешественников Германия акцентирует внимание на том, что наличие визы не является гарантией въезда в США.

Таким образом новые реалии затрагивают не только научное сообщество, но и свободу в целом.

Кроме того, давление, которому подвергаются ученые, сопровождается ужесточением контроля над медиа. Напомним, агентство Associated Press подало в суд на Белый дом, обвинив его в нарушении Первой и Пятой поправок Конституции США. В иске говорится, что власти пытались диктовать журналистам, какие слова они должны использовать, а отказ следовать этим указаниям привел к санкциям против агентства.

Критики отмечают, что Америка, когда-то считавшаяся бастионом научных открытий, сегодня превращается в территорию идеологической цензуры.

Если еще недавно Штаты привлекали лучших ученых мира, то теперь они, похоже, отталкивают их подобными репрессиями и бюрократическими препонами. Этот случай с ученым, скорее всего, не просто единичный инцидент, а симптом кризиса.

В то время как Вашингтон строит новые барьеры, Европа, и в особенности Франция, готова их разбирать. В этом плане Франция вполне осознанно переманивает исследователей, используя это как политический ход.