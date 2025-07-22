Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник Барак Обама совершил государственную измену. Об этом он сказал во время встречи с президентом Филиппин в Белом доме.

По словам Трампа, именно Обама стоял за действиями, направленными против него, и якобы организовал заговор.

«Он главарь банды», — сказал американский лидер. Он также добавил, что в первый срок позволил Хиллари Клинтон «сорваться с крючка», но теперь ситуация изменилась: «После того, что они сделали со мной, неважно, хорошо это или плохо, пришло время кое-кем заняться».

Накануне в аккаунтах Трампа появилось видео, созданное с помощью искусственного интеллекта. В ролике звучат фразы известных американских политиков, в том числе Джо Байдена: «Никто не стоит выше закона». В финале агенты ФБР надевают наручники на Обаму и отправляют его в тюрьму. На видео также присутствует сам Трамп, сидящий напротив Обамы.

Видео быстро распространилось в соцсетях и вызвало волну споров. Команда Трампа не прокомментировала, зачем была опубликована имитация ареста бывшего президента.