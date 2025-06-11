Жесткие антимигрантские инициативы Трампа вызвали беспорядки в Калифорнии. Это может быть на руку демократам, что может усилить их позиции и в итоге подарить харизматичного лидера, которого им так не хватало в последнее время. Схватка между губернатором Гэвином Ньюсом и Трампом началась.

Охваченный протестами город

В Лос-Анджелесе на фоне протестов против миграционной политики США ввели комендантский час с 8 часов вечера до 6 утра, сообщила мэр города Карен Басс. В одном из крупнейших городов США с 6 июня не утихают беспорядки.

Они вспыхнули в ответ на рейды Иммиграционной и таможенной службы США (ICE), которые прошли в районах с преобладанием латиноамериканского населения и затронули предприятия и производства, где предположительно работают нелегальные мигранты.

Калифорния лидирует по числу мигрантов среди других американских штатов, там проживает около 3 млн человек. В Лос-Анджелесе мигранты составляют треть населения, около 1,35 млн человек.

Власти задержали десятки человек по подозрению в нарушении миграционного законодательства. В Министерстве внутренней безопасности США утверждают, что агенты арестовали «наиболее опасных преступников-нелегалов», включая лиц, ранее осужденных за кражи, сексуальное и физическое насилие, наркоторговлю и незаконное владение оружием.

Протестующие с этим не согласились и перекрыли автомагистраль, связывающую Лос-Анджелес с другими городами Калифорнии, начали выкрикивать антиправительственные лозунги, оставляли граффити с критикой властей и размахивали флагами латиноамериканских стран.

Помимо этого демонстранты препятствовали арестам мигрантов, прокалывали шины служебных автомобилей и поджигали их, забрасывали полицейских камнями, кусками бетона, мусорными баками, яйцами и даже электросамокатами. Стражи порядка отвечали светошумовыми гранатами и слезоточивым газом.

На следующий день президент США Дональд Трамп подписал меморандум об отправке в мятежный город 2 тыс. национальных гвардейцев — для защиты агентов Иммиграционной и таможенной службы США, а также других представителей федерального правительства, федеральной собственности «в местах, где проходят или могут пройти акции протеста».

Миссия может действовать в течение 60 дней с возможным продлением. Срок действия могут и сократить, если так решит глава Пентагона Пит Хегсет, которому поручили командовать этим корпусом.

Через пару дней численность национальных гвардейцев увеличилась до 4 тыс. человек. Причем, как пишут местные СМИ, делалось это без согласия штата.

Первый шаг к авторитаризму?

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, считающийся восходящей звездой Демократической партии, сообщил, что 9 июня подал в суд на президента Дональда Трампа, назвав его поступок «первым шагом к авторитаризму». По словам политика, у них «не было проблем, пока не вмешался Трамп». Он потребовал отменить приказ и вернуть Калифорнии контроль.

Против решений федерального правительства выступила и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс, которая назвала рейды и ввод войск в Лос-Анджелес «преднамеренной попыткой посеять хаос».

Глава государства в свою очередь назвал губернатора ответственным за беспорядки, подчеркнув, что поддержал бы арест Ньюсома.

Тем временем в Пентагоне заявили, что к подавлению протестов могут привлечь 500 морских пехотинцев. Для этого главе государства надо задействовать Закон XIX века. Речь идет о документе о восстании 1807 года в Лос-Анджелесе, позволяющем использовать вооруженные силы для подавления протестов внутри страны в исключительных обстоятельствах.

В своей соцсети Truth Social Трамп пожаловался, что «Лос-Анджелес захватили и оккупировали нелегальные мигранты и преступники». Сами беспорядки президент вначале назвал «протестами левых радикалов, организованными подстрекателями и часто проплаченными нарушителями порядка», а затем «мигрантскими бунтами».

Трамп vs Калифорния

Демократы и республиканцы демонстрируют разные версии событий в Лос-Анджелесе. Первые стремятся доказать, что до вмешательства федералов протесты были мирными, призывая демонстрантов не поддаваться на провокации. Вторые — публикуют в соцсетях кадры насилия со стороны манифестантов, размахивающих флагами Сальвадора и Мексики, как доказательство «иностранного вмешательства».

8 июня заместитель исполнительного директора Белого дома по вопросам принудительного исполнения и высылки Томас Хоман, которого СМИ предпочитают называть «царем границ», заявил, что губернатора Калифорнии Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс могут арестовать, если те «перейдут красную линию» и будут мешать работе ICE.

Губернатор в ответ лишь посмеялся: «Почему он этого не делает? Раз он такой крутой парень. Он знает, где меня найти».

Конфликт между Трампом и демократами, которые правят Калифорнией, тянется уже не первый год. Сам президент то и дело коверкает фамилию губернатора Гэвина Ньюсома, презрительно называя его «Ньюскам» (от английского scum — «отбросы»). Еще в январе эксперты из Калифорнийского университета в Беркли предупреждали: Белый дом явно готовится к жесткому противостоянию с этим «синим» штатом.

В своей инаугурационной речи Трамп обвинил местные власти в чудовищных лесных пожарах. Потом его администрация начала проверку калифорнийских университетов — якобы те дискриминируют абитуриентов по расовому признаку. В мае президент пригрозил урезать финансирование штата, если там продолжат пускать трансгендеров в женский спорт. А в июне пообещал зарубить проект скоростных поездов. Как пишут американские СМИ, Белый дом хочет лишить денег и местные вузы. В ответ Ньюсом пригрозил придержать налоговые отчисления в федеральный бюджет.

Трамп неоднократно судился с Калифорнией: за первый срок президентства штат подал на него больше 120 исков. Сейчас баталии продолжаются — например, из-за торговых пошлин.

Президент США, как и пять лет назад, реагирует на протесты с расовым оттенком в своей фирменной манере. В 2020-м после убийства Джорджа Флойда страну охватили массовые беспорядки, и занимавший тогда пост главы государства Трамп не просто не стал гасить конфликт — он, кажется, только подливал масла в огонь.

Демократы тогда удачно использовали эту ситуацию, чтобы мобилизовать своих сторонников. Теперь, судя по всему, похожую тактику пробует и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом — хоть он и позиционирует себя как умеренный политик, но явно не против заработать очки перед выборами-2028.

Американист, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов считает, что Дональд Трамп наслаждается битвой с нелегальными мигрантами в Лос-Анджелесе.

«Для него это идеальное сражение: против восходящей звезды Демократической партии, губернатора Гэвина Ньюсома, оказавшегося бессильным перед натиском протестующих, на его территории по вопросу, по которому правоту Дональда Трампа доказал народ, отдав ему голоса на выборах. С его точки зрения ситуация выглядит так: вялые и мягкотелые руководители города и штата позволяют обезумевшим погромщикам с иностранными флагами в руках разорять магазины, сжигать машины и уничтожать городское имущество. Под лозунгами о равенстве и принятии всех людей они устроили у себя настоящий гадюшник с преступностью, наркотиками и отсутствием всякого порядка», — пояснил специалист.

По его словам, «вызов им бросает сильный и решительный Дональд Трамп — под его руководством отряды Национальной гвардии входят в многоязыкий и многоликий Лос-Анджелес как воины порядка, принося спокойствие, мир и покой».

«Если обратиться к результатам выборов, то вывод можно сделать однозначный: США устали от беззакония и беспорядка в области миграции, которые в свое время устроил Джо Байден, и в целом требуют ситуацию выправить и упорядочить. Америка довольно сильно качнулась вправо в этом направлении: и с политической точки зрения защита хулиганов с коктейлями Молотова и чужими знаменами очков демократам, конечно, не принесет», — считает политолог.