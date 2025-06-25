Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил на саммите НАТО в Гааге, что война между Ираном и Израилем закончилась, и стороны довольны перемирием. При этом он предупредил, что «когда-нибудь» конфликт может возобновиться.

«Мы считаем, что все закончилось. Я не думаю, что они будут снова нападать друг на друга», — сказал Трамп журналистам на саммите НАТО в Гааге, добавив, что обе стороны «довольны и могут возвращаться домой», несмотря на истощение после «тяжелых» и «жестоких» взаимных ударов.

Одновременно с этим президент США не стал исключать вероятность возобновления конфликта: «Может ли это начаться снова? Думаю, когда-нибудь может. Вероятно, это может начаться скоро».

Трамп утверждает, что конфликт завершился после американских ударов по ядерным объектам Ирана, которые «взорвали программу Тегерана до основания» и «на годы отбросили» ядерные разработки Ирана. Он назвал операцию восстановлением «доверия к американскому сдерживанию».

Переговоры с Ираном запланированы на следующую неделю, с возможным подписанием соглашения, однако Трамп подчеркнул: «Не думаю, что это так уж необходимо». Он отметил, что Иран «возвращается к своему миру», и выразил равнодушие к необходимости ядерной сделки.

Трамп охарактеризовал удары США как «быстрые» и «мощные», утверждая, что Иран не успел переместить ядерные материалы. Официальный Тегеран пока не комментировал заявления о своей ядерной программе.