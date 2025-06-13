Ранее Трамп обещал положить конец бесконечным ближневосточным войнам. Но Израиль все же пошел на удар — без прямого участия США и вопреки публичным призывам Трампа.

Более того, как пишет Bloomberg, атака на Иран произошла буквально через несколько часов после того, как Трамп заверил журналистов, что атака, по сути, не является неизбежной, и США по-прежнему рассчитывают на дипломатическое решение.

«Я бы предпочел соглашение. Пока я верю, что оно возможно — я не хочу, чтобы они туда лезли, потому что это может все испортить», — сказал Трамп. «Хотя, возможно, наоборот, поможет. Но может и сорвать все».

Но уже через сутки США начали эвакуацию части сотрудников из Багдада и с баз в Заливе — прямой сигнал тревоги.

Позже, как выяснилось, Трамп, по его словам, знал о планах заранее и не был удивлен. Как сообщалось в прессе, он и Нетаньяху несколько раз разговаривали в последние дни.

Президент США также заявил, что «давал Ирану шанс за шансом. Говорил — просто подпишите. Но, как бы они ни старались, у них не вышло».

Практически сразу после удара госсекретарь Марко Рубио сделал официальное заявление: США не участвовали в операции и предостерегли Иран от попыток ответить по американским объектам или персоналу. «Израиль сообщил нам, что счел эти действия необходимыми для своей самообороны», — сказал он.

Решение Израиля резко обострило ситуацию в регионе и практически гарантировало ответ со стороны Тегерана.

Тем временем США не горят желанием втягиваться в войну, которую не они начинали. Однако это не значит, что избежать вовлеченности получится. Без поддержки США израильские ПВО могут не справиться с масштабной атакой. А ответ Ирана не заставил себя ждать.

Наглый «союзник»

Будут ли втянуты в конфликт США? После израильских ударов по Ирану соцсеть X буквально запестрела сочувственными постами американских политиков в поддержку Израиля — до того похожими друг на друга, словно их штамповал единый бот-аккаунт. В принципе, в республиканских рядах, и не только, всегда найдутся убежденные апологеты про-израильского курса. Cенатор Линдси Грэм написал в соцсетях: «Игра началась».

Кроме того, часть политиков предостерегает Иран от любых попыток атаковать и сами США, грозят ему пальцем, чтобы как бы не вздумалось. Председатель сенатского комитета по международным делам Джим Риш дал понять: в случае нападения на американские интересы, армия США не будет бездействовать. «Если Иран допустит просчет и ударит по США — ответ последует незамедлительно», — заявил он, одновременно призвав Тегеран скорее вернуться к ядерной сделке.

Другое дело — как это все согласуется с дипломатической линией Белого дома. Пока республиканцы наперебой выражают поддержку Израилю, сам Трамп оказался меж двух огней.

После эскалации в самом сердце движения MAGA вспыхнуло возмущение. Одно из его ключевых оснований — принцип невмешательства. Для многих сторонников Трампа лозунг America First означал не только торговые барьеры и закрытые границы, но и отказ от участия в новых ближневосточных конфликтах. И теперь, когда союзник США, Израиль, втягивает регион в войну, часть «трампистов» видит в этом предательство.

Таким образом, несмотря на попытки Вашингтона дистанцироваться от удара, израильская атака ставит США в довольно уязвимое положение. Хотят того в Белом доме или нет, Трампу теперь реально грозит быть втянутым в очередную эскалацию на Ближнем Востоке. Тегеран пообещал «жестокий ответ» — как Израилю, так и США, и теперь удары посыпались по Тель-Авиву.

Жажда крови Нетаньяху полностью перечеркнула и, впрочем, все это время перечеркивала своими геноцидальными действиями в Газе и регионе в целом заявления президента Трампа о приверженности дипломатии, точнее, торговым отношениям.

«Нетаньяху поставил Трампа перед фактом — и фактически бросил ему вызов», — отметил Джастин Логан, директор по внешней политике института Като. Выступив с резкой оценкой действий Израиля, Логан заявил что, Нетаньяху начал войну с Ираном без достаточных оснований, поставив под угрозу все дипломатические усилия США.

«Иран не стоял на грани создания ядерного оружия. Он не выдворял инспекторов МАГАТЭ, от которых США получали всю информацию. Он не обогащал уран до уровня, необходимого для боеголовок, — заявил Логан. — Тегеран просто усиливал свою переговорную позицию — и именно это вызывало ярость у Нетаньяху».

По словам эксперта, американские военные не обязаны прикрывать Израиль от иранского ответа. Он призывает немедленно вывести американские войска с баз в Ираке, Сирии и других точках региона — «где они лишь служат мишенью для возмездия».

«Израиль вправе проводить независимую внешнюю политику. Но и расплачиваться за нее он должен сам», — подытожил он.

Кроме того, проблема, опять же, и в том, что у самого Трампа нет единства даже внутри команды. Как пишет издание Axios, одни, включая вице-президента Джея Ди Вэнса, настаивают на дипломатии. Другие, как госсекретарь Марко Рубио, уверены, что Иран никогда не подпишет жизнеспособное соглашение. И пока спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф вел переговоры с Ираном, Израиль взял и начал его бомбить.

Разногласия прорвались и в медиасреде: некоторые голоса движения предупреждают, что удар по Ирану может расколоть MAGA изнутри и подорвать позиции республиканцев на выборах. Влиятельные подкастеры также заявляют, что атака может стоить движению победы на промежуточных выборах.

Критика звучит и со стороны демократов. Сенатор Берни Сандерс назвал удар Израиля «незаконным» и предупредил, что он может спровоцировать полномасштабную войну. По его словам, действия Нетаньяху противоречат не только международному праву, но и дипломатическим усилиям США: «Переговоры были запланированы на воскресенье, но Нетаньяху предпочёл начать атаку». Сандерс подчеркнул, что Америка не должна втягиваться в «очередную войну Нетаньяху».

Пока основной акцент в риторике Белого дома — не поддержка Израиля, а защита американских интересов. Президент отметил, что Израиль «и так располагает вооружением, и получит еще больше» — но прямую военную поддержку в случае ответного удара Ирана не пообещал.

Таким образом Трамп попал в неловкое положение. Его заграничные дела буксуют, дома — протесты и беспорядки. Торговые разборки с союзниками и противниками породили глобальную нестабильность и уже подтачивают экономику. Его миротворческие усилия тоже пока нигде не увенчались успехом. В условиях возможной рецессии и отсутствия успехов в дипломатии втягивание в ближневосточную войну — последнее, что ему сейчас нужно.