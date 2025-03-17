Американский президент Дональд Трамп заявил, что 18 марта планирует поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине. «Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить конец этой войне. Может быть, сможем, может быть, нет, но я думаю, что у нас очень хорошие шансы», — сказал он.

Республиканец отметил, что в ходе беседы намерен поднять вопрос компромиссов в рамках мирного процесса. В частности, политик собирается «говорить о земле» и «электростанциях». Вероятно, речь пойдет о возможных территориальных уступках и Запорожской АЭС, которую Россия захватила в феврале 2022 года.

Вечером 13 марта Путин провел переговоры в Кремле со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом. Главной интригой было — примет ли Москва предложение США о 30-дневном перемирии с Киевом. Однако ясности в этом вопросе не прибавилось. Путин заявил, что Кремль готов на прекращение огня, но есть «нюансы». Например, он поделился опасениями, что Украина может использовать эту паузу для мобилизации населения.

«Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса», — сказал президент РФ на совместной пресс-конференции с лидером Беларуси Александром Лукашенко.

О том, ждать ли прорыва от завтрашних переговоров Путина и Трампа, TRT на русском рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

— Какие темы могут затронуть стороны? На какие результаты они могут надеяться?

— Пока это еще не очная встреча, поэтому не стоит ожидать сенсационных результатов. Главные темы: урегулирование российско-украинского конфликта, а также вопросы, связанные с российско-американской повесткой. Это может быть обсуждение как технических моментов о работе посольств и бизнеса, так и вопросов, связанных с глобальной архитектурой безопасности.

— Насколько Москва заинтересована сегодня в перемирии?

— Озвученные параметры перемирия слишком некорректны, чтобы говорить о какой-либо заинтересованности в них. Если мы опираемся исключительно на озвученное 30-дневное перемирие, то это пустышка. Оно просто не может работать без дополнительных параметров.

Когда мы узнаем дополнительные параметры, то уже на их основе сможем говорить об устойчивом перемирии или приближению к мирному соглашению.

— В чем главные проблемы, связанные с прекращением огня?

— Это должно быть комплексное решение, состоящее из целого ряда фундаментальных параметров, согласованных обеими сторонами.

Для прекращения огня требуется комплексный документ, регулирующий все аспекты: начиная с мониторинга, отвода войск, контроля и многого другого. Пока этого нет, говорить о перемирии в принципе не стоит, это будет преждевременно.