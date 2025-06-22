Украина увеличит масштаб и дальность ударов по территории России, заявил в ходе пресс-брифинга главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, удары оказываются «эффективными», и Киев будет наносить их исключительно по военным целям.

«Конечно, мы продолжим. Мы увеличим масштаб и глубину», — цитирует AFP слова Сырского. Он подчеркнул, что фокусировка исключительно на обороне и удержании рубежей приводит к потерям: «Это ничего не дает и в конечном итоге ведет к отступлению, потерям людей и территорий».

Сырский также признал преимущество России в сфере беспилотников, особенно в использовании волоконно-оптических моделей, которые сложно заглушить.

Он также заявил, что украинские силы по-прежнему удерживают около 90 кв. км в Курской области РФ, где в августе прошлого года ВСУ провели неожиданную операцию.