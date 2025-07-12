ТУРЦИЯ
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Анкара и Багдад укрепляют сотрудничество
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шией ас-Судани, обсудив двусторонние отношения и борьбу с терроризмом
Анкара и Багдад укрепляют сотрудничество
Реджеп Тайип Эрдоган и Мухаммед Шиа ас-Судани / AA
12 июля 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шией ас-Судани. Об этом сообщили в Управлении коммуникаций Администрации президента Турции.

Стороны обсудили состояние турецко-иракских отношений, а также актуальные региональные и глобальные вопросы.

В ходе беседы Эрдоган подчеркнул, что процесс построения «Турции без террора» ведется с особой тщательностью. По его словам, Анкара стремится полностью устранить угрозу терроризма в регионе и продолжит решительные шаги в этом направлении. Президент Турции также отметил, что будут приняты меры против всех, кто попытается сорвать этот процесс.

Кроме того, Эрдоган заявил, что Турция и Ирак продолжают развивать отношения, особенно в рамках проекта «Путь развития», и реализуют совместные инициативы на основе взаимной выгоды.

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