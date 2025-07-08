Shenzhen Energy Group из Китая реализует в Кыргызстане масштабный энергетический проект — в республике появятся две станции: солнечная и ветровая, каждая мощностью по 300 мегаватт. Об этом сообщило Национальное агентство по инвестициям при президенте Кыргызстана.

Соглашения с китайской стороной были подписаны 4 июля. По плану, строительство начнется уже в сентябре 2025 года. Ввести объекты в эксплуатацию планируется в 2026-м. Размер инвестиций не раскрывается.

Как отметили в агентстве, проект направлен на развитие «зеленой» энергетики и укрепление энергетической безопасности страны. Электростанции станут частью стратегии перехода к экологически чистым источникам энергии и модернизации инфраструктуры.

Соглашения стали продолжением договоренностей, достигнутых во время официального визита президента Садыра Жапарова в Китай в феврале 2025 года. Кыргызские власти рассчитывают, что строительство создаст рабочие места и укрепит сотрудничество с Пекином в сфере устойчивого развития.

Ранее, в июне, в Иссык-Кульской области начали строительство первой в стране ветроэлектростанции. Проект реализует компания «Метрум ТЭК» в свободной экономической зоне «Каракол». Первый ветрогенератор мощностью 1 мегаватт планируется ввести в эксплуатацию в августе.