Основным компонентом 18-го пакета санкций в отношении России станет энергетика, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. «Обсуждается много вопросов, но, пожалуй, главным станут санкции в энергетике, в первую очередь потолок цен на нефть», — сказала она на пресс-конференции.

На этой неделе Евросоюз, вероятно, сделает соответствующее предложение министрам финансов стран «Большой семерки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США).

«Я ожидаю, что другие партнеры по G7 также проявят интерес в этом вопросе и проведут обсуждение», — заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. Он не стал называть конкретную цену, но, по данным издания Reuters, речь может идти о $50 за баррель.

Эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из России вступило в силу 5 декабря 2022 года. Страны G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. Также с 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на импорт нефтепродуктов из РФ.

Вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова рассказала TRT на русском, как возможные ограничения цен на нефть могут повлиять на российскую экономику.

— Как мера может отразиться на доходах России?

— Текущий потолок в $60 позволяет России продавать нефть, но по более низкой цене, чем рыночная. Если потолок снизится до $50, то доходы от российского нефтяного экспорта уменьшатся, но здесь важно учесть и то, как РФ обходит эти ограничения. Например: использовать теневой флот или продавать нефть через третьи страны, которые не присоединились к санкциям.

Себестоимость добычи нефти в России составляет примерно $30-40 за баррель, так что даже при цене в $50 прибыль будет, хоть и меньше. Соответственно, доходы бюджета, которые сильно зависят от нефтегазовых доходов, сократятся, что может повлиять на финансирование госпрограмм и, возможно, на курс рубля.

По независимым оценкам, каждые $10 снижения цены за баррель могут сократить годовые доходы бюджета на 15 млрд руб. Это довольно критично, учитывая, что нефтегазовые доходы составляют около трети от совокупных доходов федерального бюджета.

Текущий лимит уже вынудил Россию продавать нефть со скидкой, при этом Urals торгуется на $15-20 ниже Brent. Однако благодаря гибкой налоговой системе (налог зависит от цены Urals) и девальвации рубля (что увеличивает рублевые доходы при падении нефтедоллара) правительству удается частично компенсировать потери.

При $50 давление на бюджет усилится: возможен рост дефицита бюджета, сокращение ФНБ или новые меры жесткой экономии.

— Как на новый потолок может отреагировать рынок?

— Новый ценовой потолок цены на нефть может усилить волатильность, но глобальные цены (Brent, WTI) в основном зависят от спроса, позиций ОПЕК+ и ситуации в экономике Китая.

Если Россия сократит экспорт, как это происходило в 2022–2023 годах, то это поможет поддержать цены. Однако при слабом спросе эффект будет ограничен.

Вместе с тем Россия уже продает нефть со скидкой, и рынок частично уже мог учесть эти риски, поэтому резкого падения цен ожидать не стоит. Если же РФ сократит поставки, то это может поднять цены, но, если другие страны увеличат добычу, эффект будет противоположным.

Здесь важно и то, как отреагируют другие производители в ОПЕК+. Возможно, они не будут менять свою политику, чтобы не терять долю рынка. Другим важным аспектом является влияние санкций на логистику и стоимость транспортировки нефти из России, что также съедает часть прибыли.

— Какое влияние потолок цен окажет на курс рубля?

— Снижение экспортной выручки, номинированной в долларах, создаст давление на курс рубля. Однако может быть вновь ужесточен валютный контроль в виде обязательной продажи валютной выручки крупными экспортерами (эта мера действовала до конца апреля 2025 г.). В крайнем случае ЦБ может снова повысить ставку, чтобы стабилизировать курс.

В долгосрочной перспективе девальвация возможна, но власти будут избегать резких движений. Таким образом, снижение потолка может усилить давление на российский рубль, так как экспортная выручка в долларах будет снижаться. Тем не менее ЦБ может вмешаться, используя валютные резервы или регулируя ставки. Также допускаю рост теневых схем экспорта, что может частично компенсировать потери.

— Как Россия может ответить на это возможное ограничение Запада?

— Вероятно, Россия продолжит искать обходные пути — наращивать продажи через страны, не поддерживающие санкции (реэкспорт через Индию, Китай, ОАЭ с перемаркировкой нефти). При этом будут расти поставки через «серый» флот —танкеры без западного страхования.

Может стать эффективной мерой смена валюты расчетов: расширение использования юаня, рупий, дирхамов и криптовалют для минимизации зависимости от евро и доллара. А также — сокращение добычи в ответ, в координации с ОПЕК+ для снижения предложения и поддержки цен, даже ценой потери доли рынка.

К другим возможным вариантам реагирования относятся законодательные меры против западных компаний, национализация активов или изменения во внутренней экономической политике, например субсидии для нефтяной отрасли. Не исключены и политические ответные шаги, например ограничение экспорта энергоносителей в «недружественные» страны по аналогии с газом.

— Можно ли дать прогноз дальнейшего развития ситуации?

— События могут развиваться следующим образом:

Для России: усиление бюджетного дефицита, но адаптация через налоговые маневры и партнерство с Азией. Курс рубля может сместиться к 95-100 руб. за доллар.

Для нефтяного рынка: цены на нефть марки Brent сохранятся в диапазоне $75-85, если ОПЕК+ не увеличит квоты. Потолок в $50 для российской нефти станет символическим жестом западных стран, поскольку реальные цены сделок по российской нефти уже ниже.

К рискам такой ситуации следует отнести эскалацию санкций, например, в виде запрета на поставки нефтепродуктов, а также ужесточение контроля за обходом потолка через трейдеров в Азии.