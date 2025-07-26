Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна готова участвовать в операции по сбросу гуманитарной помощи в сектор Газа с воздуха. Его слова приводит издание Politico.

По словам Стармера, Лондон работает в «срочном режиме» с властями Иордании, чтобы доставить британскую помощь самолетами. Он подчеркнул, что решение Израиля разрешить сброс гуманитарной помощи в Газу поступило слишком поздно, но Великобритания сделает все возможное, чтобы задействовать этот канал поставок.

24 июля Израиль объявил, что в ближайшие дни позволит иностранным государствам осуществлять сброс продовольствия и других грузов в Газу с воздуха.

Ранее Кир Стармер также заявил, что Великобритания признает палестинское государство только в рамках мирного соглашения, достигнутого по итогам переговоров.

24 июля Франция первой из стран G7 заявила о намерении признать Палестину в сентябре. Это решение поддержали почти 150 стран мира. В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что обещание Эммануэля Макрона «не имеет никакого веса».

Правительство Германии заявило, что в ближайшее время не планирует признавать Палестину государством, но считает своим приоритетом продвижение к решению «двух государств» в рамках ближневосточного урегулирования.