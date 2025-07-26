Тысячи человек вышли на улицы Лондона, чтобы выразить протест против израильской блокады сектора Газа и продолжения поставок британского оружия Тель-Авиву. Акцию организовала НПО «Кампания солидарности с Палестиной» (PSC). Протестующие собрались у Даунинг-стрит, рядом с резиденцией премьер-министра Великобритании.

Участники били по кастрюлям и сковородкам — в знак протеста против политики, которая обрекла жителей Газы на голод и смерть. Активисты требовали прекращения военной поддержки Израиля и признания Палестины как независимого государства.

Среди участников были бывший лидер Лейбористской партии Джереми Корбин и британский актер Халид Абдалла. Параллельно на Кинг Чарльз-стрит, у здания МИД Великобритании, движение «Na'amod — британские евреи против оккупации» провело отдельную акцию, призвав к санкциям против Израиля.

Обе группы оставили у здания правительства кастрюли и сковородки как символ протестного молчания Европы перед лицом катастрофы в Газе.

Глава PSC Бен Джамал, выступая перед собравшимися, заявил, что подобные акции прошли в 15 городах Великобритании. Он подчеркнул, что голод в Газе — это не стихийная трагедия, а преднамеренное решение.

«Еда рядом, но ее не дают. Это политика, оправдывающая десятилетия угнетения. Это идеология, утверждающая, что палестинцы не имеют прав», — заявил Джамал. Он также обвинил правительство Великобритании в «активном соучастии в геноциде» и потребовал объяснить цели полетов британской авиации над Газой.

«Если эти рейсы не доставляют помощь, а просто наблюдают за тем, как израильская армия уничтожает мирное население, это неприемлемо», — сказал он.

Один из участников протеста, Клайв, в беседе с Anadolu назвал действия Израиля «военными преступлениями» и осудил бездействие международных структур.

«Международный уголовный суд признает: это геноцид. Но никто не вмешивается. Израиль убивает не только бойцов ХАМАС, а и женщин, детей, стариков — без разбора», — заявил он.

Другой протестующий, Пол, подчеркнул, что блокада Газы длится почти 20 лет.

«На Западном берегу людей выселяют, нападают, провоцируют. В Газе — тотальный контроль: никто не может выйти, рыбаки не могут ловить рыбу. Все перекрыто», — отметил он.

Он также обратил внимание на заявления израильских министров, которые открыто поддерживают этнические чистки и пытки палестинцев.