Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Стороны не уточнили, кто стал инициатором разговора. Это первый контакт лидеров двух стран с сентября 2022 года.

По данным Кремля, в ходе беседы обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке после обострение между Ираном и Израилем. Путин и Макрон подчеркнули важность соблюдения «законного права Тегерана» на развитие мирной ядерной программы и выполнения Ираном обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия, включая сотрудничество с МАГАТЭ.

Также стороны обсудили войну в Украине. Путин вновь обвинил западные страны в том, что они «игнорировали интересы безопасности России», создавали в Украине «антироссийский плацдарм» и «потворствовали нарушениям прав русскоязычных жителей». Он заявил, что конфликт стал «следствием политики Запада», а его затягивание происходит из-за «поставок современных вооружений киевскому режиму».

Путин подтвердил «принципиальные подходы» к возможным договоренностям. По его словам, они должны учитывать «новые территориальные реалии» и предусматривать устранение «первопричин украинского кризиса».

В свою очередь, как сообщает Le Monde со ссылкой на Елисейский дворец, Эммануэль Макрон подтвердил поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Украины. Он также призвал Путина к немедленному прекращению огня.

Предыдущий телефонный разговор между Путиным и Макроном состоялся 11 сентября 2022 года. Тогда, по данным Кремля, обсуждалась ситуация на Запорожской АЭС, а также вопросы глобальной продовольственной безопасности.