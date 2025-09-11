Премьер-министр Катара Мохаммед бен Абдулрахман бен Джасим аль-Тани обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в том, что тот «убил любую надежду» на мирную сделку и освобождение заложников в Газе. После израильского удара по переговорщикам ХАМАС в Дохе шансов на перемирие стало еще меньше, признал катарский премьер.
В интервью CNN аль-Тани назвал удар по столице Катара актом «государственного террора». В результате удара, который был нанесен накануне, погибли шесть членов ХАМАС — именно они вели переговоры о прекращении огня при посредничестве США и других стран Персидского залива.
Аль-Тани заявил, что Тель-Авив «потратил впустую» время Катара на проведение переговоров между Израилем и ХАМАС, и сказал, что его страна пересмотрит свою роль посредника в конфликте.
«Утром в день атаки я встречался с семьей одного из заложников. Они рассчитывают на эти посреднические усилия по прекращению огня, у них нет другой надежды», — отметил катарский премьер.
«Он должен предстать перед правосудием», — сказал аль-Тани, имея в виду Нетаньяху.
Однако израильский премьер-министр проигнорировал международную критику удара — в том числе заявление Белого дома о том, что «односторонний авиаудар» в Катаре «не способствует достижению целей Израиля или Америки». В видеообращении 10 сентября Нетаньяху обвинил Катар в «укрывании террористов» и заявил, что оставляет за собой право на дальнейшие удары.
«Я говорю Катару и всем странам, которые укрывают террористов: либо вы их выдворите, либо приведете к правосудию. Потому что, если вы этого не сделаете, это сделаем мы», — пригрозил Нетаньяху.
Другие израильские чиновники также не приняли во внимание общественную критику удара. Министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил в среду, что «длинная рука Израиля будет действовать против врагов где угодно».
Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер заявил Fox News, что, если в результате удара не были убиты лидеры ХАМАС, это удастся сделать «в следующий раз».
Катар, ключевой союзник США, принимал у себя переговоры, направленные на достижение прекращения огня в войне в Газе. Сообщалось, что лидеры ХАМАС обсуждали новое предложение о прекращении огня от президента США Дональда Трампа.