Премьер-министр Катара Мохаммед бен Абдулрахман бен Джасим аль-Тани обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в том, что тот «убил любую надежду» на мирную сделку и освобождение заложников в Газе. После израильского удара по переговорщикам ХАМАС в Дохе шансов на перемирие стало еще меньше, признал катарский премьер.

В интервью CNN аль-Тани назвал удар по столице Катара актом «государственного террора». В результате удара, который был нанесен накануне, погибли шесть членов ХАМАС — именно они вели переговоры о прекращении огня при посредничестве США и других стран Персидского залива.

Аль-Тани заявил, что Тель-Авив «потратил впустую» время Катара на проведение переговоров между Израилем и ХАМАС, и сказал, что его страна пересмотрит свою роль посредника в конфликте.

«Утром в день атаки я встречался с семьей одного из заложников. Они рассчитывают на эти посреднические усилия по прекращению огня, у них нет другой надежды», — отметил катарский премьер.

«Он должен предстать перед правосудием», — сказал аль-Тани, имея в виду Нетаньяху.

Однако израильский премьер-министр проигнорировал международную критику удара — в том числе заявление Белого дома о том, что «односторонний авиаудар» в Катаре «не способствует достижению целей Израиля или Америки». В видеообращении 10 сентября Нетаньяху обвинил Катар в «укрывании террористов» и заявил, что оставляет за собой право на дальнейшие удары.