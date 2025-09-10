Правительство Катара прекратило усилия по посредничеству в конфликте в Газе после израильского удара по Дохе. Об этом поздно вечером 9 сентября объявил премьер-министр и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман аль-Тани на пресс-конференции.
Аль-Тани подчеркнул: Катар приложил все усилия, чтобы способствовать успешным переговорам и остановить агрессию против Газы.
«Я не верю, что нынешние переговоры могут быть жизнеспособными после того, что мы увидели сегодня», — сказал политик.
Премьер-министр осудил нападение Израиля как нарушение всех международных и этических норм.
«Это нападение — предательство», — заявил аль-Тани, выразив прямую критику в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Он обвинил Израиль в подрыве мирных усилий, несмотря на продолжающиеся переговоры по просьбе Соединенных Штатов.
«Нужен ли миру более четкий сигнал о том, кто блокирует путь к миру?» — спросил катарский лидер.
Доха вместе с Каиром и Вашингтоном играла ключевую роль посредника между Израилем и ХАМАС во время войны в Газе. Аль-Тани уточнил: посредничество — часть идентичности Катара, и ничто не остановит страну от продолжения этой роли. Однако он выразил сомнения в жизнеспособности дальнейших переговоров после израильского удара.
Нетаньяху назвал нападение «полностью оправданным», заявив, что оно якобы стало ответом на инцидент в Иерусалиме и гибель четырех израильских солдат в Газе. В свою очередь, аль-Тани заявил, что официальные лица США сообщили Катару о ударе только через 10 минут после его начала.
Премьер-министр Катара также объявил, что его страна оставляет за собой право на ответ и сформировала юридическую команду для работы в этой ситуации.
«Катар примет все необходимые меры», — заявил он, не уточняя, как именно Доха может ответить Израилю — и будет ли это военный ответ.
Технически, Катар обладает всем необходимым оружием (в основном, из США), чтобы отомстить Израилю и поразить его военные центры. Главный вопрос — согласится ли Вашингтон закрыть на это глаза.