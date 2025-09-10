Правительство Катара прекратило усилия по посредничеству в конфликте в Газе после израильского удара по Дохе. Об этом поздно вечером 9 сентября объявил премьер-министр и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман аль-Тани на пресс-конференции.

Аль-Тани подчеркнул: Катар приложил все усилия, чтобы способствовать успешным переговорам и остановить агрессию против Газы.

«Я не верю, что нынешние переговоры могут быть жизнеспособными после того, что мы увидели сегодня», — сказал политик.

Премьер-министр осудил нападение Израиля как нарушение всех международных и этических норм.

«Это нападение — предательство», — заявил аль-Тани, выразив прямую критику в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Он обвинил Израиль в подрыве мирных усилий, несмотря на продолжающиеся переговоры по просьбе Соединенных Штатов.

«Нужен ли миру более четкий сигнал о том, кто блокирует путь к миру?» — спросил катарский лидер.