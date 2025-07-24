Колумбийский университет в Нью-Йорке согласился на выплату штрафа в размере 200 млн долларов в рамках соглашения с администрацией президента США Дональда Трампа. Причиной стали обвинения в том, что руководство вуза якобы не обеспечило надлежащую защиту студентов еврейского происхождения от преследований и антисемитизма.

Соглашение позволило университету вернуть большую часть федерального финансирования на сумму 400 млн долларов, которое было заморожено сразу после вступления Трампа в должность. Как говорится в заявлении вуза, Белый дом также согласился разблокировать «миллиарды долларов текущих и будущих грантов», от которых зависела деятельность многих факультетов.

В марте 2025 года университет лишили доступа к федеральным программам. После этого в кампусе ввели запрет на маски во время акций, усилили контроль за студенческими группами и увеличили число сотрудников службы безопасности. Были также введены дисциплинарные меры против студентов, разбивших палаточный лагерь в знак протеста против войны в Газе.

В рамках соглашения университет обязался соблюдать законы, запрещающие расовую дискриминацию при приеме студентов, и принять дополнительные меры по борьбе с антисемитизмом и пресечению беспорядков.

Исполняющая обязанности президента университета Клэр Шипман назвала соглашение «важным шагом вперед» после месяцев давления и контроля со стороны федеральных властей. Руководство вуза заявило, что не признает нарушений, но подчеркнуло, что преподаватели и студенты еврейского происхождения действительно «столкнулись с болезненными и неприемлемыми инцидентами».

Дополнительно университет выплатит 21 млн долларов по требованиям Комиссии по равным возможностям при трудоустройстве. За реализацией соглашения будет следить независимый наблюдатель, утвержденный обеими сторонами. Он будет предоставлять отчеты правительству каждые полгода.