Великобритания, Япония и Италия уже несколько лет реализуют программу по созданию новейшего истребителя Tempest в рамках инициативы GCAP, который сможет незаметно проникать в воздушное пространство России и поражать военные цели без дозаправки. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Разрабатываемый самолет получил название Tempest. Он будет иметь большие размеры, чтобы на борту можно было разместить дополнительные топливные баки, значительный запас вооружений и оборудования. Это позволит истребителю преодолевать большие расстояния, включая полеты вглубь территории противника.

Военный аналитик Фрэнсис Туса заявил, что в случае войны России с НАТО истребитель сможет стартовать из Британии, проникнуть в российское воздушное пространство и нанести удары по системам ПРО, ПВО и авиабазам в первые дни конфликта.

После уничтожения систем ПВО Tempest может действовать как истребитель завоевания превосходства в воздухе или продолжать поддержку наземных сил. По оценкам разработчиков, его арсенал будет в два раза больше, чем у американского F-35.

Максимальная взлетная масса нового истребителя, как ожидается, превысит 30 тонн. Это больше, чем у находящегося на вооружении Typhoon, который весит 23 тонны. Tempest сможет пересекать Атлантический океан без дозаправки, чего не способен делать ни один из существующих британских истребителей.

Кроме того, самолет будет выполнять роль автономного воздушного коммуникационного центра. Он сможет поддерживать связь с дронами, ракетами, наземными подразделениями и спутниками. Как отметил представитель компании BAE Systems Джонни Мортон, Tempest сможет действовать в условиях полной изоляции и стать «сердцем сети» боевого управления.

По данным The Telegraph, новый самолет заменит британские Typhoon и американские F-35A. Он будет введен в эксплуатацию в 2035 году в рамках программы GCAP, которую реализуют компании BAE Systems, Rolls-Royce, MBDA и итальянская Leonardo.