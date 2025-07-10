Следственный комитет Армении задержал семь граждан по подозрению в терроризме. В отношении одного из них возбуждено уголовное преследование по статье о подготовке теракта, которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В ходе обысков были задержаны представители оппозиционной партии АРФ «Дашнакцутюн», включая члена Ереванского городского комитета партии Арсена Мартояна. Силовики провели обыски в домах депутата оппозиционной фракции «Армения» Гегама Манукяна и главы аппарата верховного органа АРФД Ваагна Матиняна. Позже был задержан сын Манукяна — Тарон.

9 июля суд арестовал на два месяца еще одного депутата фракции «Армения» Артура Саркисяна. Ему предъявлены обвинения в подготовке теракта и подготовке захвата власти. Уголовные производства начаты также против руководителя фракции «Армения» Сейрана Оганяна и секретаря Арцвика Минасяна.

При обысках силовики обнаружили электрический дистанционный детонатор, его комплектующие, боевую гранату, запал, порох, средства радиосвязи и другие предметы, представляющие интерес для следствия.

Ранее, 25 июня, были арестованы архиепископ Баграт Галстанян и еще 16 человек по обвинениям в подготовке вооруженного захвата власти и организации массовых беспорядков в рамках движения «Священная борьба». Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что правоохранительные органы сорвали «криминально-олигархически-клерикальный» план захвата власти в стране.

Следственный орган ранее опубликовал 77 страниц прослушанных разговоров участников движения. По данным СМИ, жучок был установлен в кофемашине Галстаняна во время ее ремонта в мастерской.