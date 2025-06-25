В Армении арестован лидер оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископ Баграт Галстанян по обвинению в подготовке террористических актов и захвата власти. Премьер-министр Никол Пашинян опубликовал аудиозаписи, на которых священник обсуждает планы силового свержения правительства.

«Расстреливаешь пару человек под стенкой, человек 15 кидаешь в тюрьмы — и все, все истребляются. Расстреливаешь и выплачиваешь семье компенсацию за его жизнь — они будут рады!» — говорится в опубликованной записи разговора Галстаняна с соратниками.

На аудиозаписи архиепископ детально излагает план переворота: «Сейчас мы в процессе реструктуризации, имеем цель сформировать хотя бы 150–200 групп по 25 человек, которые будут стоять до конца. Каждая группа будет иметь своего командира».

Галстанян также обсуждал координацию с политической оппозицией: «В тот день я встретился с Левоном Кочаряном (сын экс-президента Роберта Кочаряна). Левону нужно сказать, чтобы стали серьезнее — настало время. Мы можем послать в парламент до 200 групп».

По данным Следственного комитета, с ноября 2024 года Галстанян готовил создание 200 «ударных» групп по 20-25 человек из бывших военных и полицейских. Цель — создать хаос в Ереване и других городах в течение 36 часов через взрывы, поджоги, блокировки транспорта и кибератаки.

В ходе масштабных обысков задержаны 14 человек, включая бизнесмена Самвела Карапетяна и депутатов оппозиции. Обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы. Власти подозревают в причастности к заговору экс-премьера Овика Абрамяна.

Вице-спикер парламента Рубен Рубинян язвительно прокомментировал арест: «Вот теперь, Србазан («преподобный» на армянском языке), «иностранные силовые центры» тебя уже не спасут. Теперь ты будешь общаться исключительно с армянскими силовыми центрами».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о заинтересованности в сохранении «законности» в Ереване и том, чтобы Армения была «процветающей страной, дружественной России». Москва считает события внутренним делом Армении.

По версии следствия, с января 2025 года заговорщики завербовали около тысячи участников, закупали оборудование и готовили кибератаки на государственные сайты.